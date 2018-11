Професия: Посланик на духа в бутилка*

*игра на думи – в превод spirit (eng): дух, алкохол

Sietse Offringa е роден в Холандия и винаги уискито е било близо до сърцето му. Баща му е международно признат автор, пишещ по темата за уиски индустрията, така че посещенията му в дестилериите са завладели въображението му от ранна възраст и са предизвикали увлечението му към уискито.

За Sietse професионалната кариера в света на уискито започва на 19-годишна възраст. Тогава той става стажант на уиски легендата Jim McEwan и това допълнително разпалва страстта му към уискито.

От 2011 г. Sietse Offringa е бранд посланик на The Macallan - най-колекционираното уиски в света и една от най-почитаните и награждавани марки сингъл малц уиски.

1. Какво означава да бъдеш посланик на уиски?

Чувството да бъдеш посланик на марката The Macallan е много специално, като мечтаната работа! Моята цел е да разпространявам любовта ни към уискито в различни държави. Това означава много пътувания, споделяне на опит и представяне на уникални факти – разяснения защо използваме бъчви от шери, в които отлежава нашето уиски, и защо бутилираме The Macallan с естествения му цвят. Всеки посланик трябва да не губи фокуса си и да продължава да учи всеки ден за напитката, уиски културата като цяло и начина на живот на любителите на The Macallan. Ето защо балансът е много важен за мен. Хората мислят, че трябва да пия много, за да върша работата си, но всъщност е обратното. Уискито е моята страст и аз се наслаждавам на всяка чаша, но почивам между различните ангажименти, следвам балансиран режим и плувам, за да бъда във форма. Това ме кара да ставам от леглото с усмивка всеки ден, чувствайки се благодарен за тази работа.

2. Кои са най-големите предизвикателства пред The Macallan, както и пред уиски индустрията като цяло?

Един от чудесните аспекти на уискито е способността му да свързва хората. То отваря тема за разговори и ни сближава. През последните десетилетия наблюдаваме постоянен ръст на феновете и нови хора, които се влюбват в уискито, всеки ден. Нашата най-важна цел е да създадем най-добрия The Macallan за всички. И отговорността е както в сръчните ръце на нашите експерти, които отговарят за производството, така и на нашите специалистите по дървото.

Уискито е много близо до природата. То е спиртна напитка от жито, вода и дрожди и отлежава в дървени бъчви. А духът на всяка бъчва е различен. Съзряването допринася за до 80% от вкуса на уискито The Macallan. И тъй като го бутилираме с естествения му цвят, т.е. с цвета, който уискито е взело от бъчвата, ние сме зависими от това какво ни дава природата. Затова за нас е много важно да получаваме постоянни доставки на бъчви от шери от Испания. Нашият специалист по дървото е отговорен за доставката на тези бъчви.

Получили вече бъчвите и създали напитката, ние сме почти готови. Уискито трябва да отлежи в тези бъчви. Ние можем да създадем The Macallan 12 Years Old Double Cask или всеки друг Macallan, само ако бъчвите допринесат за уникалния вкус, цвят и зрялост. Отговорността за това пада върху нашите специалисти. Те избират бъчвите в правилния момент на зрялост и ги комбинират, за да създадат баланс от вкусове. За Double Cask 12 Years Old, това означава свеж, плодовит вкус и медена сладост, с кремообразно вкусово възприятие. Този резултат, това течно щастие, е за наша наслада.

3. Коя е любимата ви храна, която съчетавате с уискито?

Спомняйки си няколко сесии с готвачи, по време на които съчетавахме храна с уиски, трябва да кажа, че е многообразно! Всеки The Macallan или друго уиски има различен вкус. Свеж и наситен Macallan като Triple Cask 15 Years Old си пасва много добре със сурова риба или козе сирене, например. Зеленчуците на грил, също допринасят за превъзходни комбинации.

4. Кои са най-често срещаните митове за The Macallan?

Това, което съм чувал, от много хора по света, са въпроси относно цената на луксозните уискита. Как може една бутилка уиски да струва повече от 1 милион долара? Както знаете, The Macallan държи рекорда на Гинес за най-скъпо продадена бутилка уиски в света. Смятам, че това се дължи от части на историята на бранда и от части на митовете. Световното потребителско търсене на бранда The Macallan се увеличава, благодарение на уникалното усещане, което потребителите получават, докато се наслаждават на нашето уиски. Знаем, че ДНК-то на The Macallan се гради на бъчвите и естествения цвят и докато успяваме да го задържим толкова неустоимо, очаквам и митовете и реалните истории за марката да се множат.

5. Вие притежавате ли колекцията The Macallan? Кои са най-ценните Ви съкровища от нея?

Разбира се! Заедно със съпругата ми се наслаждаваме на нашите уискита винаги, когато имаме време и сме вкъщи. И двамата пътуваме много по работни ангажименти и заради това такива моменти са толкова ценни за нас. Бутилка Macallan Double Cask винаги може да ни зарадва и да ѝ се насладим – това бе и питието, което се сервира по време на нашата сватба. Най-ценната си бутилка The Macallan подарих на бащата на съпругата ми, след като ѝ предложих брак. Пазих бутилка Macallan 30 Year Old в продължение на много години, точно с тази цел. Днес може би най-голямото ни съкровище е (празният ни вече) M Decanter.

6. Кой е вашия любим The Macallan?

Macallan 30 Year Old. Също така се наслаждавам изключително много и на Macallan Triple Cask 15 Years Old.

7. Какво ти харесва най-много в България?

Хората и тяхното приятелско отношение. Научих толкова много от българите за културата, езика и гостоприемството. Много съм щастлив да се върна отново тук и със сигурност ще имам и бъдещи посещения.

8. Дали бихте споделили съвместните планове, които имате с Кока-Кола ХБК България по отношение на бранда The Macallan?

Планираме да внесем още ексклузивни бутилки уиски The Macallan в България. Както вече знаете, една много специална бутилка Macallan 50 YO е вече в България и ще бъде продадена на търг в The Residence Club в София.