Проф. Щефан Хобе ще бъде удостоен с почетното звание "Доктор хонорис кауза"

Проф. Щефан Хобе от Университета в Кьолн ще бъде удостоен утре с почетното звание "Доктор хонорис кауза" на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Тържествената церемония е от 11.00 часа в аулата, в Ректората на СУ, съобщи пресцентърът на висшето училище.

Предложението за удостояването с почетното звание на най-старото и авторитетно висше училище в България е на Юридическия факултет и е за съществения принос на проф. Щефан Хобе за укрепване на научното, педагогическото и културното сътрудничество между Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Университета в Кьолн. На церемонията проф. Хобе ще произнесе академично слово на тема "What is the (legal) future of the European Union".

Проф. Щефан Хобе е директор на Института по въздушно и космическо право към Университета в Кьолн, Германия. През 1984 г. завършва право в Гьотинген, Германия. Специализира въздушно право в Монреал, Канада през 1987 г., а от 1990 до 1992 г. работи в Немската космическа агенция в Бон. През 1991 г. защитава докторат в Университета в Кил, Германия. От 1997 г. е професор по немско публично право, по европейско право и по международно публично право в Университета в Кьолн. В периода 2010-2014 г. е номиниран от Федералното министерство на икономиката за арбитър в International Investment Law, представляващ Германия в Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове във Вашингтон.

Автор е на над 300 публикации в областта на международното публично право, на европейското право, на немското публично право, на въздушното космическо и инвестиционно право.

Проф. Хобе е участвал в борда на директорите на Международния институт за международно право, на Европейския център за международно право, членувал е в Немското общество по международно право, в Немската асоциация по международно право, в Международния институт за въздушно и космическо право в Лайден, Холандия.