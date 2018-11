Български Совиньон блан се нареди сред най-добрите в света

Face to Face спечели приза Best in class и изпревари конкуренти от Новия свят на Los Angeles International Wine Competition

Сортът Совиньон блан е сред най-популярните както по света, така и у нас. Тази година едно българско вино именно от този сорт показа качества и се нареди сред най-добрите в света. Face to Face (F2F) от сорта Совиньон блан, реколта 2017 г., произведено от New Bloom Winery, получи най-високата възможна оценка – Best of Class на конкурса Los Angeles International Wine Competition. С този приз бяха удостоени само 5 вина от целия свят, от сорта Совиньон блан.

В състезанието участваха 2921 вина от 885 производители. 18 държави, между които Аржентина, Австралия, Бразилия, Чили, Франция, Италия, Нова Зеландия, Южна Африка, Испания, САЩ, изпратиха проби в конкурса. Успехът на българското вино в такава сериозна конкуренция с вина от Новия свят демонстрира потенциала на българския тероар и майсторството на родните енолози да създават продукти на световно ниво.

Конкурсът в Калифорния е един от най-престижните в САЩ. Журито се състои от 70 международни експерти, а вината се оценяват със слепи дегустации по 100-точкова система.

„Наградата за Face to Face Совиньон блан е особено специална за нас, защото ни нарежда сред вина от региони с доказани позиции на световния пазар. Вярваме, че призът е стъпка напред в разпознаването на България като висококачествен производител, а да надделееш над такава сериозна конкуренция с толкова познат сорт е истински успех“, коментираха от екипа на New Bloom Winery с главен енолог Владимир Влъчков.

Face to Face Совиньон блан е едно от двете най-нови попълнения във високия клас вина на избата. Другото ново вино под същата марка е розе от сортовете Каберне Совиньон и Марселан, което е с бронзов медал от Лос Анджелис.

Те отразяват различната линия, която следва винарната в последните години – да прави модерни вина, отговарящи на световните тенденции, с повече плодовост. Всички вина на New Bloom Winery се правят от собствени лозови масиви – близо 6000 дка в Тракийска низина. Те залагат на класически френски сортове като Совиньон блан, Шардоне, Каберне Совиньон, Мерло, Сира и на малко известни немски разновидности – Дорнфелдер и Регент.

За серията Face to Face от избата са направили селекция на собствените лозя, за да откроят тези от тях с най-добър потенциал. Така са селектирани масивите, които разкриват най-добре сортовата особеност. Конкретно за F2F Совиньон блан са селектирани лозя до Правище.

Освен от Лос Анджелис виното има сребърни медали от Mundus Vini 2018 и от Vinalies Internationales 2018.