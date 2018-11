Ед Шийран, Тим Макгро и Фейт Хил постигнаха споразумение по обвинение за плагиатство (Видео)

Ед Шийран, Тим Макгро и Фейт Хил постигнаха споразумение по дело за авторските права на песента "The Rest of Our Life", съобщи Ройтерс.

Те бяха обвинени от австралийските автори Шон Кери и Бо Голдън, че хитът им е "безсрамно" копие на тяхната песен "When I Found You".

Адвокат на звездите каза, че двете страни са се договорили по принцип и делото в съда в Манхатън ще бъде прекратено до един месец.

Ед Шийран е съавтор на песента "The Rest of Our Life". Тя е написана специално за американските кънтри звезди. Тим Макгро и Фейт Хил я издават през 2017 г., две години след "When I Found You", изпълнявана от австралийската певица Джасмин Рей.