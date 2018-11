Група "Продиджи" оглави за седми път британската класация за албуми с "The Tourist", съобщи Прес асосиейшън.

Това е седмият студиен албум на групата. За него бяха отчетени 24 000 комбинирани продажби и стрийминга.

"Продиджи" вече е сред елита с най-много първи места в британската класация, в който са Елтън Джон, Пол Маккартни, "Колдплей", Джордж Майкъл, всички с по седем албума заемали първото място, предаде БТА.

Албумът, който оглавяваше британската класация миналата седмица - "Si" на Андреа Бочели, слезе на четвърто място. На второ и трето място са саундтракът към филма "A Star is Born" и "Bohemian Rhapsody". На пето място е саундтракът към мюзикъла "Най-великият шоумен".

Британската класация на синглите също е с нов лидер - Ариана Гранде и "Thank U, Next". След нея остана "Shallow" на Лейди Гага и Брадли Купър, които я оглавяваха миналата седмица. Следват "Woman Like Me" на групата "Литъл Микс", "Promises" на Калвин Харис и Сам Смит, "Let You Love Me" на Рита Ора.

"Thank U, Next" е първият самостоятелен сингъл на Ариана Гранде, начело на британската класация. Тя е заемала първото място два пъти досега, но съвместно с Иги Азалия ("Problem") и Джеси Джей и Ники Минаж ("Bang Bang").