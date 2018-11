За първи път Ариана Гранде оглави класацията на "Билборд" за сингли

Ариана Гранде оглави за първи път класацията на "Билборд" за сингли с хита си "Thank U, Next", съобщи съобщи сайтът на изданието.

Дебютен сингъл на жена не беше оглавявал американската класация от "Hello" на Адел преди три години, предаде БТА.

Най-високото място, което досега Ариана Гранде беше достигала в класацията Хот 100 на "Билборд", беше второто - с хита "Problem" с Иги Азалия през 2014 г.

Песента "Thank U, Next" на Ариана Гранде детронира "Girls Like You" на "Марун 5" с Карди Би, която беше на върха седем седмици.

На трето място в класацията Хот 100 на "Билборд" е "Sicko Mode" на Травис Скот.

Класацията на "Билборд" за албуми оглави Метро Бумин (с рождено име Лоланд Уейн) с "Not All Heroes Wear Capes". Албумът на 25-годишния диджей и продуцент е с участието на Травис Скот, Йънг Тъг, 21 Савидж.

На второ място в класацията Топ 200 на "Билборд" е саундтракът на филма "A Star is Born".

Група "Куин" зае третото място със саундтрака към филма "Bohemian Rhapsody" - най-високото й класиране в Топ 200 на "Билборд" от 38 години.