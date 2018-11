Концертен филм за Арета Франклин излезе на екран след 46 г. премеждия

Три месеца след смъртта й и 46 години след първия й запис, Арета Франклин се появи в концертен филм на големия екран, предаде Ройтерс.

Лентата "Amazing Grace" е заснета през януари 1972 г., когато Кралицата на соул музиката е 29-годишна. Филмът проследява две вечери певицата, която изнася концерт в баптистка църква в Лос Анджелис. Арета изпълнява госпел композиции, включително "What a Friend We Have in Jesus", "Climbing Higher Mountains" и 11-минутна версия на "Amazing Grace". Изпълненията й вдигат на крака богомолци и гости, сред които фронтменът на "Ролинг стоунс" Мик Джагър. Споделеното от певицата в 90-минутния филм обаче е малко, предава БТА.

"Това е църковна служба, но в случая леля ми пееше - отбеляза племенницата на Арета Франклин - Сабрина Оуенс, която е продуцент на филма. - Тя не води много разговори, ако оставим настрана онези с техническия екип около нея. В един миг задава въпрос във връзка с тоналност, а в друг иска да й бъде донесена вода за пиене. Тя просто се е заела с онова, което умее да прави най-добре - да пее."

Албум с изпълненията на Арета Франклин в църковната служба е издаден през 1972 г., но прожектирането на филма в киносалоните е забавено с години заради проблеми със сънхронизирането на визуални и аудиоефекти. Напредъкът в технологиите позволи да бъдат решени тези проблеми и филмът да излезе на екран.