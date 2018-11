Мъжът на Никол Кидман Кийт Ърбън стана шоумен на годината (Снимки)

Крис Стейпълтън спечели най-много призове на церемонията за наградите на Асоциацията за кънтри музика, но топ отличието за шоумен на годината изненадващо грабна Кийт Ърбан, съобщи Асошиейтед прес.

Актрисата и съпруга на Ърбан Никол Кидман се разплака, докато той се качваше на сцената, за да получи отличието. "Шокиран съм от това признание", каза той от сцената.

До вчерашната церемония Ърбан за последно бе обявен за шоумен на годината през 2005 г. Сега той спечели надпреварата с Люк Брайън, Джейсън Олдийн и Кени Чесни. "Бих искал баща ми да беше жив, за да види как печеля престижната награда", отбеляза Ърбан.

Стейпълтън спечели 4 награди, включително за най-добър изпълнител, за песен и сингъл на годината за "Broken Halos". Той има 4 деца и скоро отново ще стане баща, тъй като съпругата му, певицата и композиторка Морган Стейпълтън е бременна. Крис Стейпълтън получи също признание за най-добро изпълнениe по време на церемонията. Неговата супергрупа, включваща Мейвис Стейпълс, Марън Морис, Мери Стюарт и съпругата му, изпяха песента "Friendship", станала известна в изпълнение на баща му Поп Стейпълс. След това бе изпълнена и песента "I'll Take You There". Докато получаваше наградата за сингъл на годината, Крис Стейпълтън заяви, че я посвещава на засегнатите от пожарите в Калифорния.

Сред отличените са също Кари Ъндърууд, която бе обявена за изпълнителка на годината, и Люк Кумс, получил приза за нов изпълнител на годината, предава БТА.

Наградата за албум на годината бе присъдена на "Golden Hour" на Кейси Мъсгрейвс, а отличието за дуо на годината спечели "Брадърс Озбърн". Наградата за музикално видео на годината спечели "Marry Me" на Томас Рет, а за музикант на годината бе обявен китаристът Мак Маканали.