Кейн Браун оглави класацията на "Билборд" за албуми

Кънтри певецът Кейн Браун оглави за първи път седмичната класация Топ 200 на "Билборд" за албуми с "Experiment", съобщи сайтът на изданието, цитиран от БТА.

"Experiment" е вторият студиен албум на Кейн Браун. От него за седмица са продадени 124 000 еквивалентни албумни единици, от които 105 000 в традиционен формат. Той е едва третият кънтри албум, който оглавява общата класация Топ 200 на "Билборд" тази година, след "Cry Pretty" на Кари Ъндърууд и "Rearview Town" на Джейсън Олдийн.

На второ място в класацията Топ 200 на "Билборд" е "Origins" на "Имеджин дрегънс". Трети е Трипи Ред с "A Love Letter To You 3". Рапърът Лил Пийп, който умря от свръхдоза миналата година, зае четвъртото място с посмъртния си албум "Come Over When You're Sober". Саундтракът на филма "A Star is Born" слезе на пето място.

"Белият албум" на "Бийтълс" зае шесто място в класацията Топ 200 на "Билборд" след като беше преиздаден за 50-ата му годишнина. Първото му издание от оглавяваше класацията девет непоследователни седмици от края на декември 1968 г. до 1 март 1969 г.