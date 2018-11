Григор: Михаела Филева е най-добрата в България

Григор Димитров много обича да слуша музика, а сред любимите му изпълнители се оказа Михаела Филева.

Българската звезда в тениса тренира здраво във фитнеса на стадион “Луи II” в Монте Карло, където живее. Тези дни един от фенските профили в Instagram пусна в социалната мрежа клипче от залата с уредите и надпис “Михаела Филева е най-добрата в България”. Докато тече видеото, се чува хитът “Цяла нощ” на любимата на младото поколение певица.

Клипчето донякъде изненада феновете на Григор, защото неговата приятелка Никол Шерцингер също е певица със световна слава.

Когато се състезаваше при юношите, Димитров слушаше предимно хип-хоп. В голям хит по целия свят пък се превърна изпълнението му заедно с Роджър Федерер и Томи Хаас на легендарното парче Hard To Say I'm Sorry на “Чикаго”. Тримата даже бяха обявени за група с име “Момчетата, които изпълняват бекхенд с една ръка”.

Спортист №1 на България тренира за новия сезон заедно със Себастиан Дюран, който се занимава с физическата му подготовка, и физиотерапавта Алгис Христов.