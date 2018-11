Шоуто Rock the Opera идва в София

Музикална експлозия от срещата на два жанра

Втората половина на 20-и век ни поднесе различни експерименти в музиката, като най-интересни се оказаха тези, прекрачили границите на жанровете. Безспорно в наши дни този процес на сближаване върви с пълна сила, а примерите от близкото минало са много: Deep Purple изнасят концерт със симфоничен оркестър още през 1969 г., Queen посвещават цял албум на операта, наречен “А Night at the Opera”, а последният студиен албум на Led Zeppelin от 1982 г. е озаглавен “Coda” – термин от симфоничната музика за край на едно произведение.

Шоуто “Rock the Operа” идва и в България – тази новина зарадва феновете, които побързаха да си запишат датата 19 декември в смартфоните. Тогава зала 1 на НДК ще се разтърси от класически рок хитове, които са добре познати на няколко поколения: “Shine On You Crazy Diamond” на Pink Floyd, “We Are The Champions” на Queen, “Smoke On The Water” на Deep Purple и “With or Without You” на U2. За осъществяването на това невероятно музикално шоу ще се погрижи диригентът Фридман Рийле, под чиято палка в София ще свири Симфоничният рок оркестър. Събитието се организира съвместно с Пражкия филхармоничен оркестър.

Идеята за този симфоничен рок концерт се появила у Рийле, когато решил творчески да съчетае двата жанра – рока и класическата музика. Така през 2001 г. се ражда “Rock the Opera”, шоу, което съдържа закачка в самото си име – “да разтърсим операта”. Роденият в Щутгарт диригент добива популярност още през 1997 г., когато новаторски създава симфонична музика, насочена към младата публика. Той свежда до кратки музикални форми дълги и определяни като “трудни” произведения от Антон Брукнер и Густав Малер. Малцина знаят, че своите първи експерименти младият диригент прави именно в България, където през 1999 г., насърчен от приятели музиканти, записва експериментално симфонична версия на “Highway Star” – емблематична песен от репертоара на Deep Purple. Следват нови записи и концертни изпълнения на класически рок парчета, като още в началото Рийле получава подкрепа от Иън Гилън, легендарно име в британския и световния рок, с когото имат единадесет съвместни сценични изяви. С огромен успех шоуто преминава през Виенската опера, Концертгебау в Амстердам и Античния амфитеатър в Атина. Срещите с публиката до днес са повече от 50, а графикът за следващите концерти показва, че Рийле и симфониците са заети месеци напред.

Феновете ще останат приятно изненадани, че в “Rock the Opera” диригентът е останал изцяло верен на мелодията и е запазил звученето на оригиналните хитове. Какво е различното? Той е добавил изисканост и обем, каквито може да даде само симфоничен оркестър – гаранция за преживяване, което ще остави следа дълго след края на концерта!

Критиците и музикалните специалисти не пестят похвалите си. “Целият симфоничен звук и спиращите дъха гласове катапултират песните в ново измерение“ – това е един от отзивите на австрийските музикални журналисти.

За своето шоу в България Фридман Рийле е поканил популярни изпълнители като Атанас Пенев (БТР), Невена Цонева, Явор Захариев, Борис Солтарийски, Красимира Иванова и Маркета Полицкова. На 19 декември със Симфоничния рок оркестър ще свирят и виртуозите от Ку-Ку бенд Цветан Недялков (соло китари), Георги Милчев – Годжи (бас китара) и Венелин Венков (барабани). Билетите се разпространяват в мрежата на Eventim, както и на касите на НДК.

Димитър Лъжов