Актрисата Ейми Седарис ще озвучава нов герой в римейка на "Цар Лъв"

Ейми Седарис се готви да озвучи нов персонаж в римейка на анимацията "Цар Лъв" на "Дисни", съобщи Варайъти.

Петдесет и седем годишната актриса ще озвучи персонажа на слонска земеровка, какъвто няма в анимационния филм от 1994 г.

Срещащият се в Африка бозайник дължи името си на факта, че е с дълъг нос, който напомня слонски хобот.

Миналата седмица "Дисни" пусна първия тизър-трейлър за очаквания с голям интерес римейк на "Цар Лъв". Трейлърът за режисирания от Джон Фавро филм вече е гледан над 18 милиона пъти на сайта на "Дисни" в Туитър.

Седарис и Фавро по-рано са работили заедно над филма "Майстор-готвач", който излезе по екраните през 2014 г., припомня БТА.

Ейми Седарис се присъединява към други знаменитости, които също ще озвучат персонажи в новия филм. Доналд Глоувър ще озвучи новороденото лъвче Симба, Бионсе - този на Нала, а Били Айхнър и Сет Роугън - съответно тези на Тимон и Пумба. Джеймс Ърл Джоунс отново ще озвучи Муфаса, както в анимацията от 1994 г.

Римейкът ще включва известни песни на Елтън Джон и Тим Райс от оригиналната лента, сред които "Can You Feel the Love Tonight", "Be Prepared" и "I Just Can't Wait to Be King", както и няколко нови композиции.