Новият албум на "Тейк дет" стана най-бързо продаваният във Великобритания

Новият албум на група "Тейк дет" - "Odyssey" оглави британската класация, след като стана най-бързо продаваният във Великобритания за тази година, съобщи Прес асосиейшън.

Продажбите от "Odyssey" са 106 000 копия - най-доброто постижение за една седмица през тази година за един изпълнител във Великобритания. 94 процента от продажбите са в традиционен формат. С по-добро постижение - 176 000 копия, е компилацията "Now 100", но песните в нея са на много изпълнители, предава БТА.

На второ място в британската класация за албуми е канадецът Майкъл Бубле с "Love". Следват саундракът към филма "Най-великият шоумен", новият албум на Клиф Ричард "Rise Up" и Lm5 на група "Литъл микс".

В класацията на синглите за четвърта седмица на първо място е "Thank U, Next" на Ариана Гранде. На второ място е "Woman Like Me" на "Литъл микс". Трета е Джес Глин с "Thursday".