Николета се наслаждава гола на Занзибар (Снимки)

Най-нашумялата плеймейтка Николета Лозанова отпразнува 31-ия си рожден ден в Занзибар. Нейният любим Ники Михайлов избра за нея парти в Африка, тъй като знае, че пътешествията са едно от най-любимите изживявания на НиЛо, пише "България днес".

По снимките в инстаграм си личи, че плеймейтката се наслаждава на Занзибар в обичайното си оскъдно облекло.

Вратарят пръв честити празника на Николета. Той й се обясни в любов с послание в Instagram: "Любов моя, честит рожден ден! Да си ми жива и здрава, все така усмихната и позитивна към живота. Така всеотдайна към всички хора, които обичаш. След 13 години любов мога само да ти благодаря за хубавите моменти и да ти кажа "Обичам те" за поредна година на твоя празник. Always by your side Misha. 13 years pure love!"