Песен на Чайлдиш Гамбино стана песен на годината според "Гардиън" (Видео)

Хитът на американския рапър Чайлдиш Гамбино "This is America" бе избран за песен на годината в класация на британски в. "Гардиън", предаде ТАСС.

Изданието е съставило подреждането на хитовете за 2018 с помощта на анкета сред 50 уважавани музикални критици, сътрудничещи на редакцията.

Сингълът на Чайлдиш Гамбино, който излезе през май, разказва за проблемите на чернокожите, повсеместното насилие, жестокостите на полицията. Песента веднага се изкачи на първо място в седмичната класация на сп. "Билборд" за най-популярните 100 парчета.

На второ място беше поставена шесткратно номинираната за наградите "Грами" Джанел Моне, която предлага умел микс от поп, фънк и соул, с хита "Make Me Feel". Трето място зае Ариана Гранде с композицията "No Tears Left To Cry". Песента излезе след терористичния акт в Манчестър, извършен в края на концерта на изпълнителката през месец май 2017 година и отнел живота на 22 души.