Рапърът Дрейк е най-стриймваният изпълнител

Дрейк е най-стриймваният изпълнител в платформата Епъл мюзик през годината, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Епъл мюзик публикува своя списък "Най-доброто от 2018 г.", в който "Scorpion" на Дрейк е топ албумът, докато хитът му "God's Plan" е най-популярният сингъл. На второ място е песента "Nice for What" на рапъра, а четвърто място заема друга негова песен - "In My Feelings". В Топ 100 са още четири песни от петия му студиен албум - "Nonstop", "I'm Upset", "Mob Ties" и "Don't Matter to Me".

В челната петица са също песните "Rockstar" и "Psycho" на Пост Малоун. Албумът му "Beerbongs & Bentleys" е вторият най-стриймван диск през годината.

Дрейк освен това стана кралят на стрийминг платформата Спотифай. Той е най-стриймваният изпълнител в Спотифай не само през годината - 8,2 милиарда стриймвания, но и на всички времена. Албумът му "Scorpion" и песента му "God's Plan" са най-стриймваните в същата платформа през 2018 г. След Дрейк в списъка на топ изпълнителите се нареждат Пост Малоун, Екс Екс Екс Тентасион, Джей Балвин и Ед Шийран, който бе най-стриймваният изпълнител миналата година.