Видеоклип на Ариана Гранде подобри рекорд на Адел, събра над 100 млн. гледания за 4 дни

Хитът на Ариана Гранде "Thank u, next" се превърна в най-бързо достигналия 100 милиона гледания музикален видеоклип, подобрявайки предишния рекорд на Адел, предава Ройтерс.

Сингълът, пуснат от 25-годишната изпълнителка след шумната раздяла с годеника й Пит Дейвидсън, оглави също така и класациите на сп. "Билборд" в продължение на три седмици. Това е най-големият хитов успех на Гранде в 7-годишната й кариера, предаде БТА.

Видеоклипът "Thank u, next" излезе на 30 ноември и реализира 100 милиона гледания за по-малко от 4 дни. Предишният рекорд се държеше от британската певица Адел, която с хита "Hello" успя да набере 100 милиона гледания за 5 дни.

В рекордния видеоклип на Ариана Гранде участва също актрисата от филма "Професия блондинка" Дженифър Кулидж, певецът Трой Сиван и Крис Дженър от телевизионното шоу на семейство Кардашиян.

Хитът "Thank u, next" беше пуснат само три дни след като Ариана се раздели с годеника си Пит Дейвидсън. Певицата, която има 137 милиона последователи в Инстаграм, го споменава в песента с добри думи, както и бившия си приятел, рапъра Мак Милър, който почина през септември от свръхдоза. Гранде твърди в хита, че е открила и нова любов - себе си.