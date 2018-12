Ариана Гранде стана "Жена на годината" на списание "Билборд" (Снимки)

Ариана Гранде получи наградата "Жена на годината" на сп. "Билборд" в Ню Йорк, съобщи Асошиейтед прес.

Пати Лабел изтъкна отличните вокални способности на Ариана Гранде, преди да й връчи наградата.

В благодарствената си реч на гала вечерта "Жените в музиката" 25-годишната певица се разчувства и очите й се насълзиха. Тя каза, че докато в професионално отношение годината за нея е била една от най-добрите, в лично е била най-лошата. Ариана Гранде неотдавна се раздeли с годеника си Пийт Дейвидсън, но по-голямата драма беше смъртта на бившия й приятел рапъра Мак Милър, предава БТА.

Сред успехите на Ариана Гранде миналата година беше албумът й "Sweetener". Тя имаше и много хитове - "No Tears Left to Cry", "God is a Woman", "Breathin". Ариана Гранде оглави за първи път класацията на "Билборд" за сингли с "Thank U, Next".

Къртри певицата Кейси Мъсгрейвс спечели наградата "Иноватор" на "Билборд". Джанел Моне, която тази година призна, че е пансексуална, получи отличието за добър пример. Ар ен би певицата Сиза получи наградата за нарушаване на правилата, а поп певицата Хейли Киоко - за изгряваща звезда.

Синди Лоупър спечели наградата "Икона".

Водеща на церемонията беше певицата Ели Голдинг. Сред поканените бяха Алиша Кийс, Дуа Липа, номинираните за наградите, влиятелни личности от развлекателната индустрия.