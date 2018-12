С 8 номинации Кендрик Ламар оглави списъка за наградите"Грами" (Обновена)

Кендрик Ламар е с най-много номинации - 8, за наградите "Грами", като ще се състезава в най-престижните категории - албум, песен и запис на годината, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

След него се нарежда Дрейк със седем номинации, като също ще мери сили в "голямата тройка" на най-престижните призове. А честият сътрудник на Дрейк, продуцентът Boi-1Da получи шест номинации, както и Бранди Карлайл, която също ще мери сили в топ-категориите.

Карди Би,Лейди Гага, Габриела Уилсън /H.E.R/, Марън Морис, Чайлдиш Гамбино, продуцентът Марк "Саунуейв" Спиърс и инженерът Майк Боци са с по пет номинации. Шест от осемте нови изпълнители, получили номинации, са жени.

Наградите "Грами" ще бъдат връчени на 10 февруари в "Стейпълс сентър" в Лос Анджелис.

Агенция Асошиейтед прес публикува списъка на номинираните музиканти в някои от топ категориите на наградите "Грами":

Албум на годината:

"Invasion of Pivacy" - Карди Би

"By The Way,I Forgive You" - Бранди Карлайл

"Scorpion" - Дрейк

"HER" - Габриела Уилсън/H.E.R/

"Beerbongs & Bentleys" - Пост Малоун

"Dirty Computer" - Джанел Моне

"Golden Hour" - Кейси Мъсгрейвс

"Black Panther:The Album" - Кендрик Ламар

Запис на годината:

"I Like It" - Карди Би

"The Joke" - Бранди Карлайл

"This Is America" - Чайлдиш Гамбино

"Gods Plan" - Дрейк

"Shallow" - Лейди Гага и Брадли Купър

"All The Stars" - Кендрик Ламар

"Rockstar" - Пост Малоун

"The Middle" - Зед, Марън Морис енд Грей

Песен на годината /за най-добра авторска песен/:

"Bood Up" - Ела Мей

"In My Blood" - Шон Мендес

"The Joke" - Бранди Карлайл

"This Is America" - Чайлдиш Гамбино

"Gods Plan" - Дрейк

"Shallow" - Лейди Гага

"All The Stars" - Кендрик Ламар

"The Middle" - Зед, Марън Морис Грей

Най-добър нов изпълнител:

Клои и Холи, Люк Кумс, Грета ван Флийт, H.E.R, Дуа Липа, Марго Прайс, Биби Рекса, Джорджа Смит