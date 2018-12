Група "Флийтуд Мак" разрешиха съдебния спор с бившия си китарист Линдзи Бъкингам

Китаристът Линдзи Бъкингам и бившите му колеги от "Флийтуд Мак" решиха съдебния спор помежду си, след като тази година той бе изключен от концертно турне на групата, предава Ройтерс.

Бъкингам е ключов член на англо-американския състав, написал хитовете "Don't Stop" и" Go Your Own Way". Музикантът не разкри какви са параметрите на споразумението, но изрази увереност, че едва ли някога ще се присъедини отново към групата, предаде БТА.

През месец октомври Бъкингам подаде съдебен иск пред съд в Лос Анджелис, като обвини останалите членове на състава, че са нарушили концертния договор, който той е имал с "Флийтуд Мак".

Китаристът, певец и автор на песни Линдзи Бъкингам е един от най-влиятелните и популярни членове на състава. Той се присъединява към сформираната през 1967 г. група през 1974 г. и я напуска през 1987 г. заради задкулисно творческо и романтично напрежение между членовете, преди да се завърне отново през 1996 г.

Групата "Флийтуд Мак" е въведена в Залата на славата на рокендрола през 1998 г.