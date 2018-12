Канадската певица Аврил Лавин издава нов албум през февруари

Канадската певица Аврил Лавин обяви в Туитър, че новият й албум "Head Above Water" ще излезе на 15 февруари 2019 година и пусна втория сингъл от него, съобщи Контактмюзик.

"Tell Me It's Over" е за раздялата. 34-годишната певица има зад гърба си два брака - с рокмузиканта Дерик Уибли от групата "Съм 41" и с вокалиста на групата "Никълбек" - Чад Крюгер, предаде БТА.

"Head Above Water" е първият албум на известната още от дете певица, откакто през 2014 г. се разболя от Лаймска болест. Водещият сингъл е посветен на борбата й с нея.

"Една нощ докато бях болна, имах чувството, че се давя", разказа певицата. "Тогава майка ми легна до мен и ме прегърна. В този момент се помолих: Господи, помогни ми да задържа главата си над водата." В превод заглавието на албума означава "глава над водата".

Песента "Head Above Water" започва като балада и преминава в рок.

Предишният албум на Аврил Лавин, който носи нейното име, излезе през 2013 г.