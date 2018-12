Фарел Уилямс и Робин Тик ще плащат обезщетение за плагиатство

Робин Тик и Фарел Уилямс бяха осъдени да платят близо 5 милиона долара обезщетение на наследниците на певеца Марвин Гей, защото в хита си "Blurred Lines" са плагиатствали от негова песен, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Лосанджелиски съд потвърди решение на апелативен съд в Калифорния от март. Тогава бе решено, че Тик и Уилямс са накърнили авторските права на починалия през 1984 г. Марвин Гей, като са копирали част от песента му "Got to Give It Up" от 1977 г.

През 2015 г. съд постанови, че двамата музиканти трябва да платят 7,4 милиона долара обезщетение на наследниците на Марвин Гей. Впоследствие сумата бе намалена.

Сега съд в Лос Анджелис реши, че обезщетението, което трябва да платят Робин Тик, Фарел Уилямс и звукозаписната компания на Уилямс, възлиза на близо 5 милиона долара. Освен това наследниците на Марвин Гей ще имат право да получат половината от бъдещите приходи от "Blurred Lines" - най-продаваната песен в света през 2013 г.

С това решение се слага край на съдебен процес, който бе следен отблизо от музикалната индустрия. Тя разкритикува решението на по-ниската съдебна инстанция, изтъквайки, че двете песни се различават съществено една от друга, що се отнася до мелодиите и текстовете.