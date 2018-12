Камелия Тодорова и Ангел Заберски с концерти преди Коледа, Графа пее в Албена на Нова година

Най-добрата съвременна виолистка Табеа Цимерман свири в зала “България”

Коледните и новогодишните празненства са нещо като “ден година храни” за артистите и певците. В България, а и по света почти няма изпълнител, който да почива в края на декември. Някои от тях имат не едно, а две и дори повече участия през тези дни и правят и невъзможното, за да ги комбинират.

Васил Петров обикаля страната с нова коледна програма с популярни песни, свързани с предстоящите празници. С нея той прави поредица от концерти

с бигбенд

състави

и симфонични оркестри. Тази вечер той е в София със спектакъла си “Суингираща Коледа”. На 18-и и 19-и ще гостува в Стара Загора, на 20-и ще бъде в Смолян, на следващия ден ще е в Хасково, а на 27-и е изявата му във Враца.

Най-добрата съвременна виолистка Табеа Цимерман ще свири за първи път в България. Концертът на талантливата германка ще бъде на 18 декември в столичната зала “България”. Заедно със Софийската филхармония Цимерман ще изпълни Концерт за виола и оркестър на Уилям Уолтън. Под диригентската палка на Александър Земцов ще прозвучат и откъси от “Ромео и Жулиета” от Сергей Прокофиев, както и най-изпълняваната симфония на Пьотър Илич Чайковски – Симфония №4. Табеа Цимерман е редовна солистка на прочути оркестри по цял свят и носителка на някои от най-престижните музикални награди. Тя е едва на 3 г., когато започва да свири на виола, а на 5 г. вече взема уроци и по пиано. Днес наред с многобройните концерти участва в записи на големи звукозаписни компании и е професор по виола във Висша музикална академия “Ханс Айслер”.

45 музиканти заедно с Пражкия филхармоничен оркестър с диригент Фрийдеман Рийле се събират, за да представят спектакъла Rock the Opera. Идеята е да се приобщи по-широка публика към класическата музика, като се представят едни от най-известните

рок хитове

с класически

аранжимент

Концертът ще бъде на 19 декември в зала 1 на НДК и билетите са напълно разпродадени. В шоуто са включени безспорни хитове като You Shook Me All Night Long на AC/DC и Smoke on the Water на Deep Purple, Stairway to Нeaven на Led Zeppelin и Who Wants to Live Forever на Queen. Част от българските музиканти, ангажирани с проекта, са членовете на “Ку-ку бенд” Цветан Недялков, Георги Милчев-Годжи, Венелин Венков. Ще пеят Наско от Б.Т.Р., Невена Цонева, Борис Солтарийски, Явор Захариев от “Гравити Ко.”, Красимира Иванова и Маркета Полицкова.

Камелия Тодорова, Милица Гладнишка и Рут Колева са се заели отново с общ музикален проект. Концертът Jazz Ladies ще бъде на 20 декември в зала “България”. Първото издание на съвместната им идея беше през лятото в Античния театър в Пловдив. Този път почитателите на соул, фънк и джаз музиката ще присъстват на коледен концерт. Освен авторска музика ще звучат и адаптации на песни на Ела Фицджералд, Франк Синатра и Фреди Меркюри. Трите изпълнителки заедно ще представят и парчето на Арета Франклин Natural Woman.

На същата дата Ангел Заберски представя концерта Symphony Jazz в зала 1 на НДК. В него той ще включи

симфоничен

джаз и

фолклорни пиеси

от световната и българска сцена. Композиторът и пианист събира едни от най-популярните имена от българската джаз сцена. Ще участват Михаил Йосифов, Велислав Стоянов, Мартин Ташев, Стоян Янкулов-Стунджи, Тодор Бакърджиев, Борис Таслев, Михаил Михайлов и Димитър Узунов, 38-членен щрайх оркестър с диригент Григор Паликаров. Специална изява ще има световният шампион по бийтбокс Александър Деянов-Скилър, който спечели престижното отличие през 2011 г. в Швейцария.

На 22 декември е поредното издание на коледния “Солар”. В мраморното фоайе на НДК ще бъде направена сцена с 360-градусов дансинг. Там ще миксират популярният диджей Фед ле Гранд и Хуан Алварес. В купона участие ще вземе също датската певица Ида Кор.

С коледен концерт ще посреща публика и Софийската опера и балет. Събитието ще бъде на 23 декември, а в него ще вземат участие Ангел Антонов, Валентин Ватев, Емил Павлов, Николай Войнов, Росен Ненчев, Стефани Кръстева, Юрий Илинов и Светлана Анчева.

След 4-годишно отсъствие от музикалната сцена,

“Гравити Ко.”

се завърна,

правейки няколко концерта през изтичащата вече 2018 г. Точно на Коледа - 25 декември, музикантите ще забавляват феновете си в пълния си състав в столичния “София лайф клуб”. Явор Захариев - вокали, Ивайло Чалъков - китара, Петър Съмналиев - програминг, клавишни, и Стефан Попов - барабани, ще изпълнят най-добрите парчета от всичките си албуми.

Традиционният коледен концерт на Софийската филхармония този път ще е с участието на детския филхармоничен хор, който ще изпълни любими на меломаните класически пиеси в зала “България”.

Мария Илиева е избрала датата 26 декември, за да представи новия си албум “Всичко - най-доброто от Мария Илиева”. В тавата, излязла на 1 декември, са събрани най-големите ѝ хитове и тя ще ги изпълни в City Stage. С нея на сцената ще бъдат музикантите Георги Янев - китара, Милен Кукошаров - клавишни, Мартин Ташев - тромпет, Васил Вутев - барабани, и Младен Димитров - перкусии, синтезатор.

На имения си ден - 27 декември, Стефан Вълдобрев ще празнува заедно с най-запалените си почитатели. С групата си “Обичайните заподозрени” той ще направи концерт в City Stage. Като подарък за останалите именици е намалението с 50% на билетите за всеки, който на този ден има празник.

На 27 и 28 декември Люси Дяковска прави концерти със Софийската филхармония с диригент Найден Тодоров. Те са подбрали емблематични песни за предстоящите празници

от всички

краища на света

Ще има мелодии от Италия, Франция, Англия, Америка, България, Русия. Двете събития ще са със специалното участие на актьора Владимир Пенев.

Традиционният концерт на Музикалния театър “Новогодишен оперетен бал” ще бъде на 28 декември в зала 1 на НДК. Артистите са подготвили арии и дуети от световната оперетна съкровищница.

Същия ден във Фестивалния и конгресен център във Варна ще бъде концерт-спектакълът “Моят път...” на Георги Христов. Ще му партнират Симфоничният оркестър и балетът на Държавната опера в града.

Тази дата са избрали и музикантите от “Фондацията” за последния си концерт в София за дълъг период от време. С него те правят подарък на всичките си почитатели, които не са успели да ги видят и чуят в зала “България” в края на ноември. Новата дата е планирана за столичния клуб City Stage.

“Новогодишен концерт матине за деца и възрастни” ще има на 29 декември в кино “Люмиер Лидл”, който е част от 32-ото издание на новогодишния музикален фестивал. В програмата ще звучи музика от Дебюси, Пуленк, Шуберт и Шуман. Едно от произведенията - “Чудните приключения на слончето Бабар”, ще върви заедно с мултимедия и балетно изпълнение.

Курортът Албена ще отвори вратите на вариететния си театър

за гостуване

на мюзикъла

“Мама миа”

на Софийската опера и балет, който ще се състои на 30 декември. Това ще е нещо като прелюдия за лятото на 2019 г., когато “Мама миа” трябва да се играе няколко вечери през август на временна трибуна в курорта.

Другият пирон в програмата на Албена е гостуването на Графа в самата новогодишна нощ. Той ще пее на две места там - в 5-звездните хотели “Парадайс Блу” и “Фламинго Гранд”. Михаела Филева ще привлича публика в хотел “Елена” на Златни пясъци на 31 декември вечерта.

Немалко общини също като Софийската със съдействието на БНТ организират празнични програми в новогодишната нощ. Засега е потвърдено участието на тв водещия Искрен Тонев-Искрата на площада в Горна Оряховица. Искрата нашумя напоследък като водещ на тв предаването TrendY в неделя от 18,00 ч по БНТ1, но от доста време се слави и като изпълнител на хип-хоп музика и рап.

Деница Караславова и Рафаел ще пеят на площада в Тетевен навръх Нова година. Популярният дует Павел и Венци Венц ще бъде в Бургас, с двамата музиканти на сцената ще бъде и Дара.

На централния

площад в родния

си град Пловдив

със свои изпълнения ще посрещнат новата година момичетата от 4Magic. Михаела Маринова ще бъде в спа хотел “Хисаря” в едноименния град, а Йоана ще бъде на централния площад в Козлодуй.

Музика на живо и диджей сетове ще звучат в двете зали на Mixtape 5 за посрещането на 2019 г. Партито носи името “Ти си”, прави се за четвърти път и събира няколко алтернативни банди, сред тях са “Оратница”, Balkansky, Ogonek, The Bedlam Club, Lazy Face, Africandro и Tropical Disco.

На площад “Свобода” в Русе пък ще забият рокаджиите от група Б.Т.Р.