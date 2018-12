Дуа Липа и Калвин Харис с наградата на MTV за най-излъчван музикален клип (Видео)

Дуа Липа и Калвин Харис спечелиха наградата на MTV за най-излъчван музикален видеоклип с "One Kiss", съобщи Контактмюзик.

Песента оглавяваше британската класация осем седмици, когато беше пусната през април 2017 г. Видеоклипът зае първото място за излъчване в света за периода от 1 януари до 3 декември 2018 г., предаде БТА.

Годината беше много добра за Дуа Липа. Една от най-успешните й изяви беше на фестивала "Гластънбъри".

На второ място сред най-излъчваните музикални видеоклипове на MTV е 'Solo' на "Клийн бандит" с Деми Ловато. Трети са Маршмело и Ан-Мари с "FRIENDS".

Следват 'These Days' на "Рудиментъл" с Джес Глин, "Finesse" на Бруно Марс с Карди Би, "'no tears left to cry" на Ариана Гранде, "Flames" на Давид Гета и Сиа, "God's Plan" на Дрейк.

Дуа Липа има и втори видеоклип в топ 10 - 'IDGAF'.

Челната десетка се допълва от "Girls Like You" на "Марун 5" с Карди Би.