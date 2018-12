Рапърът Питбул остави отпечатъците си в цимента пред Китайския театър в Лос Анджелис

Американският рапър с кубински произход Питбул остави отпечатъци от ръцете и краката си в цимента пред Китайския театър на булевард "Холивуд" в Лос Анджелис, предаде Франс прес.

На церемонията присъстваха членове на семейството му и актьорът Джон Траволта, предаде БТА.

Питбул, чието истинско име е Армандо Перес, заяви, че дължи много на семейството си, за да му бъде оказана подобна чест.

"Нямаше да стигна до тук без подкрепата на баба ми, леля ми, майка ми, която е супергероиня - каза 27-годишният певец. - Баща ми и цялото ми семейство са се борили, за да може да се родя в САЩ."

Церемонията съвпадна с излизането на песента му "Ocean to Ocean", която е версия на хита "Africa" ня групата "Тото" и е част от саундтрака на филма "Аквамен".

От албумите му са продадени 6 милиона копия, а видеоклиповете му са гледани над 10 милиарда пъти в Ютюб.

Рапърът бе избран от ФИФА и звукозаписната компания "Сони рекърдс", за да напише заедно Дженифър Лопес и Клаудия Лейте официалния химн "We Are One (Ole Ola)" на Световното първенство по футбол през 2014 г.