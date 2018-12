Певицата Ели Голдинг и годеникът й ще живеят в Лондон, след като се оженят

Ели Голдинг разкри, че годеникът й Каспар Джоплинг ще се премести в Лондон, след като двамата сключат брак, съобщи Контактмюзик.

Те се сгодиха през август, след като се срещаха от 18 месеца. Ели и Каспар планират да живеят в нейния дом в провинцията, след като поделяха времето си между Ню Йорк, където арт дилърът работи за аукционна къща "Сотбис", и британската столица.

"Не е лесно, защото той живее там, а аз - тук - заяви изпълнителката на хита "Love Me Like You Do". - Пътуванията със самолет са много. Знаем обаче, че ще заживеем заедно, когато се оженим."

Тридесет и една годишната певица довери, че за момиче от Херефорд като нея е трудно да се почувства у дома в Ню Йорк, макар че харесва града, предаде БТА.

Ели и Каспар засега нямали конкретни планове за сватбата.

"Не сме избрали или обсъждали важни неща, свързани със сватбата, но Каспар е по-организираният от нас двамата", каза тя.