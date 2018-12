Стинг с концерт на 1 юни в "Арена Армеец"

За трета поредна година Стинг ще направи концерт у нас по покана на “София Мюзик Ентърпрайсис”.

Британската звезда ще пее в София на 1 юни догодина в зала “Арена Армеец”. На същото място той излезе пред българските си почитатели през 2017 г. Тогава със свои изпълнения шоуто откри синът на Стинг - Джо Съмнър, и показа, че е наследил големия талант на баща си.

Тази година Стинг два пъти се качи на сцената на Античния театър в София заедно с реге певеца Шаги. Двамата издадоха албума “44/876”, спечелил “Грами” за най-добър реге албум.

Гордън Матю Томас Съмнър, както е истинското име на Стинг, включва България в новото си европейско турне My Songs.

Голямата звезда ще изпее най-популярните си песни, сред които Englishman In New York, Fields Of Gold, Shape Of My Heart, Every Breath You Take, Roxanne, Message In A Bottle. Билетите за концерта в София ще бъдат на цени от 60 до 140 лева.