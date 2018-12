"Рома" и "Студена война" влязоха в краткия списък за награда "Оскар" за чуждоезичен филм

Девет продукции се доближиха до номинация за награда "Оскар" за чуждоезичен филм, след като бяха включени в краткия списък на американската Академия за кинематографично изкуство и наука, съобщи Асошиейтед прес.

"Рома" на Алфонско Куарон, полският "Студена война" на Павел Павликовски, "Пламтящият" (Burning) на южнокорейския режисьор Ли Чхан-дон, ливанският "Капернаум", японският "Крадци от магазини" на Хирокадзу Коре-Еда влязоха в краткия списък за награда "Оскар" за чуждоезичен филм. На номинация в тази категория могат да се надяват и колумбийският "Прелетни птици", датският "Виновният", германският "Никога не гледай встрани" на Флориан Хенкел фон Донерсмарк и казахстанският "Айка" на режисьора Андрей Дворцевой.

Според мнозина "Рома" е фаворит за номинация за "Оскар". Филмът спечели наградата "Златен лъв" на кинофестивала във Венеция. "Крадци от магазини" пък спечели наградата "Златна палма" на кинофестивала в Кан.

Академия за кинематографично изкуство и наука за първи път от 1979 г. състави кратък списък в музикалните категории. От 90 предложения бяха избрани 15 оригинални песни. Сред тях са "Shallow" от "Роди се звезда", ''All The Stars" от "Черната пантера", "Girl in the Movies" на Доли Пантън от "Дунда" ("Dumplin"), две песни от "Мери Попинз се завръща" - "The Place Where Lost Things Go" и "Trip a Little Light Fantastic."

"Мери Попинз се завръща" и "Черната пантера" бяха включени и в краткия списък за награда "Оскар" за оригинална музика, както и "Вице" и "Ако Бийл стрийт можеше да говори". Композитор и на двата последни филма е Никълъс Брител.

В краткия списък за най-добри визуални ефекти са "Хан Соло: История от междузвездни войни", "Черната пантера", "Ант-Мен и Осата", "Отмъстителите: Война без край", "Кристофър Робин", "Първият човек", "Джурасик свят: Рухналото кралство, "Мери Попинз се завръща", "Играч първи, приготви се", "Добре дошли в Марвен".

Номинациите за 91-ите награди "Оскар ще бъдат обявени на 22 януари, един месец преди церемонията за връчването на отличията на 24 февруари.