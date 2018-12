Стартира първият международен кинофестивал в Хайнан

Първият Международен кинофестивал в Хайнан отвори врати във вторник в крайбрежния град Саня, предаде bulgarian.cri.cn.

В речта си на церемонията по откриването партийният шеф на града Тун Даочъ каза, че на фона на новия кръг реформи и отваряне на страната, кинофестивалът се провежда в ключов момент, когато провинция Хайнан ускорява развитието на пилотната зона за свободна търговия и трансформирането си в пристанище за свободна търговия с китайски характеристики. Той добави, че Хайнан цели да се превърне в голям играч във филмовата индустрия не само в Китай, но и района на Азия, като предложи на професионалистите по цял свят един напълно различен кинофестивал, пълен с тропически чар.

Думата „различен" може да се усети в самата селекция на филмите, които ще бъдат прожектирани. Забелязва се липсата на високобюджетни продукции, като в програмата са включени главно филми с нисък до среден бюджет, артхаус продукции и рядко показвани заглавия извън царството на Холивуд и китайските блокбастъри.

В програмата са предвидени и световните премиери на лентите "Uncle and House," "The Photographer" и "Vanishing Facial Makeup," азиатските премиери на "Winter Ridge," "Night Accident," "The Swan," "Handle with Care," Hello, Rain!" и "Yantai Mountain". В рамките на фестивала ще видим също селекция от късометражни филми заснети с технология за виртуална реалност. Представител на фестивала каза, че мероприятието ще включва общо осем части, сред които сегмента Next Wave Hainan, в който ще бъдат представени местни кинотворци.

Тази година организаторите са поканили кунг-фу мега звездата Джеки Чан за имидж посланик на фестивала, както и над 100 кинотворци и артисти от страната и чужбина, сред които Жън Джунлун – председател на компания Shanghai Film Group; Джим Ригел отговорник по специалните ефекти във филма „Властелина на пръстените", Никълъс Кейдж, Изабел Юпер, Амир Кан и др.

В поздравителното си обръщение към фестивала, Джеки Чан каза: „Международният кинофестивал в Хайнан ще покаже духа на Китай, неговата култура и отворени врати чрез вдъхновяващи истории за страната и света."

Американският актьор Никълъс Кейдж, който е работил с китайския режисьор Джон Ву, похвали Хайнан на церемонията по откриването като каза, че според него островната провинция е добро място за снимане на филми и се надява да има възможност в бъдеще да си сътрудничи с китайските колеги. Той сподели още, че е останал възхитен от местните пейзажи и това е първата му визита тук. Актьорът присъства също на церемонията по откриването на нов музей на киното в Саня по-рано същия ден.

Фестивалът, който продължава до 16 декември, цели да се превърне в платформа за обмен, сътрудничество и търговия в областта на международната филмова индустрия. Според организаторския комитет, той ще включва серия от мероприятия, като филмови изложби и форуми с изтъкнати професионалисти от индустрията.