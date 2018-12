Пол Маккартни и Ема Стоун заснеха видеоклип против психическия тормоз

Британският бийтъл Пол Маккартни засне видеоклип към своя нов сингъл "Who Cares" заедно с американската актриса Ема Стоун с надежда песента да помогне за намаляването на психическия тормоз сред тийнейджърите, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В клипа Маккартни и Стоун танцуват в черно-бели костюми на фона на множество образи, подобни на италианския Арлекин, които тормозят Стоун. Накрая Стоун и Маккартни избягват с кола.

Съвместно с неправителствената организация "Криейтив вижънс" (Creative Visions) Маккартни започна и кампанията #WhoCaresIDo, чието име е взето от текста на песента му: "Who Cares About You, I do" (Кого го е грижа за теб, мен).

"Надявам се, че младежите, които са подложени на психически тормоз от своите връстници - а има доста такива - като слушат песента и гледат клипа, ще си помислят, че положението не е толкова лошо. Това е нещо, на което можеш да се противопоставиш, да се изсмееш и да го преодолееш," написа Маккартни на своя сайт.

Песента "Who Cares" е включена в 17-тия солов албум на Пол Маккартни "Egypt Station". Тя е третият сингъл от него.