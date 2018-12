Концертите през 2019 година

Том Джоунс е в Пловдив на 24 юни, Ерос Рамацоти пее в София на 3 октомври

Концертната програма догодина обещава отново да зарадва меломаните с интересни участия в България на световни имена. Вече са обявени доста дати, но тепърва предстои промоутърите да съобщават още изненади. Много музикални звезди ще подминат страната ни по време на своите европейски обиколки, но това не е проблем за най-запалените им фенове, които бързат да се сдобият с билети до някоя от най-близките спирки в турнетата.

Uriah Heep ще отбележат 50-годишнината си с концерт в България. Събитието е на 6 февруари в столичната зала “Универсиада” и е част от европейското турне на легендарната група. От 1969 г. досега Uriah Heep има

45 000 000

продадени албума

по света

и изнася концерти в над 60 държави. Последната тава Living The Dream, която излезе през есента, е 25-а поред.

Щатската рок банда Godsmack ще забие в зала “Арена Армеец” на 30 март. А билетите са на цени от 70 до 90 лева.

Лени Кравиц идва отново в България. Концертът ще бъде на 4 май догодина в зала “Арена Армеец” и се организира от “София Мюзик Ентърпрайсис” и “Лайв нейшън”. Първото гостуване на Лени Кравиц в София бе през юни 2009 г. на стадион “Академик”. Сега включва страната ни в третата част от световното си турне. Междувременно, докато върви обиколката му, той издаде единайсетия си студиен албум, озаглавен Raise Vibration. Тавата излезе на 7 септември. В създаването на парчетата участва китаристът Крейг Рос, с когото певецът работи от години и са близки приятели. Лени Кравиц продуцира новите си песни и сам изпълнява всичко - китара, бас, барабани, пиано, клавишни. Българските фенове ще имат възможност на живо да чуят сингълите от албума, но ще звучат и най-големите хитове от дългогодишната му кариера. Билетите за концерта на Лени Кравиц в София са на цени от 60 до 140 лева.

Хосе Карерас избра оркестъра на Софийската опера и балет за последния си концерт в София. Той ще бъде на 11 май в зала “Арена Армеец”. В спектакъла

ще вземат участие

над 120 души

и испанският тенор ще представи някои от най-популярните си изпълнения. Диригент на бенефисния концерт ще бъде Давид Хименес.

“Кемикъл брадърс” и Кристин енд дъ Куинс са сред звездите, които ще участват в 10-дневния фестивал All Points East в Лондон. Музикалният маратон ще бъде от 24 май до 2 юни. “Кемикъл брадърс” ще е хедлайнер през първия ден от феста, а френската певица Кристин енд дъ Куинс, чието истинско име е Елоиз Летисие, ще е основният изпълнител на 26 май. На 2 юни финалът ще бъде даден с концерти на “Бон Айвър” и “Фърст ейд кит”.

Китаристът на легендарната британска рок група “Дженезис” Стив Хакет ще направи първия си концерт в България. Гостуването у нас е част от турнето му Genesis Revisited и ще бъде на 31 май в зала 1 на НДК. Билетите са на цени между 50 и 100 лева.

За трета поредна година Стинг ще направи концерт у нас по покана на “София Мюзик Ентърпрайсис”. Британската звезда ще пее в София на 1 юни догодина в зала “Арена Армеец”. На същото място той излезе пред българските си почитатели през 2017 г. Тогава със свои изпълнения шоуто откри синът на Стинг - Джо Съмнър, и показа, че е наследил големия талант на баща си. Тази година Стинг два пъти се качи на сцената на Античния театър в София заедно с реге певеца Шаги. Двамата издадоха албума “44/876”, спечелил “Грами” за най-добър реге албум. Гордън Матю Томас Съмнър, както е истинското име на Стинг, включва България в новото си европейско турне My Songs. Голямата звезда ще изпее най-популярните си песни, сред които Englishman In New York, Fields Of Gold, Shape Of My Heart, Every Breath You Take, Roxanne, Message In A Bottle. Билетите за концерта в София са на цени от 60 до 140 лева.

След двата си суперуспешни спектакъла в София тази година Андре Рийо ще направи и трети. Прочутият цигулар ще дойде отново в София на 8 юни и пак ще се качи на сцената на зала “Арена Армеец” заедно със своя “Йохан Щраус оркестра”.

Суперактуалният изпълнител Ед Шийрън е твърде скъп за нашия малък пазар, така че ще подмине страната ни по време на своето турне. Той обаче

ще пее наблизо -

в Букурещ,

където българските му фенове могат да го гледат на 3 юли.

На същата дата е концертът на американската прогресив метъл банда Dream Theater, но на наша територия. Музикантите ще свирят в зала 1 на НДК, включвайки София в световното си турне Distance Over Time. С обиколката групата ще представя новия си албум, който се очаква да излезе на 22 февруари.

Още една актуална звезда - Рита Ора, ще обикаля със своите хитове из Европа. Турнето представя последния ѝ албум Phoenix. На 30 април ще пее в Милано, на 2 май ще е в Париж, в препълнената ѝ програма са включени и 7 концерта във Великобритания.

В началото на 2019 г. група “Кис”

тръгва на

прощалното си турне

Първото шоу ще бъде на 31 януари във Ванкувър. В Европа концертите започват в края на май. На 27-и ще бъдат в Лайпциг, Германия, във Виена музикантите ще бъдат на 29-и. Доста дати са обявени за Великобритания и Германия и все още може да се купят билети. В Полша групата ще е на 18 юни, а в Чехия - на 19-и. Концертите на Стария континент са много, така че върлите им фенове със сигурност ще успеят да се сдобият с пропуски за някоя от датите.

Елтън Джон също е с прощално турне, което започна в САЩ и се очаква да продължи около три години. На 1 май публиката ще го гледа във Виена, в Париж ще пее на 20 юни, в Бордо ще е на 22-и, в Ним - на 23-и. Сред вече обявените изяви е и тази в Италия на 7 юли.

За съжаление, “Бон Джоуви” ще подминат София догодина, но ще спрат в Букурещ на 21 юли. По време на първия и единствен досега концерт вокалът Джон Бон Джоуви съкрати шоуто заради тежка алергия, която получи от софийския въздух. Лошите спомени едва ли ще го доведат отново у нас, но пък почитателите му могат да гледат бандата в съседни държави.

Легендарният британски певец Том Джоунс отново ще се върне в България. Вече е пял в София, новото му гостуване ще бъде в Пловдив. На 24 юни ще се качи на сцената на Античния театър. Събитието се организира от “София Мюзик Ентърпрайсис” и се осъществява с подкрепата на община Пловдив като част от Календара на културните събития на града за 2019 година. Заради ограничените места в Античния театър билетите за концерта на звездата

ще бъдат

само 3000 броя,

цените ще са между 80 и 170 лева.

Третото издание на Hills of Rock отново ще събере сериозно количество рок изпълнители. Фестивалът пак ще бъде на Гребната база в Пловдив и ще е на 28, 29 и 30 юни. Началото на събитието ще бъде дадено с изпълненията на американската банда Disturbed, която издаде новия си албум в средата на октомври. За да го промотират, музикантите обявиха турне, като Пловдив е една от спирките в обиколката. На 29 юни хедлайнер ще бъде “Уайтснейк”. Алтернативната рок банда “Гарбидж” ще бъде основната банда в третия ден. Програмата на Hills of Rock тепърва ще се обогатява и предстои да бъдат обявени още много имена на участници.

Майкъл Бубле ще пее за първи път пред българската публика. Концертът му ще бъде на 14 септември в зала “Арена Армеец” по покана на “София Мюзик Ентърпрайсис”. Канадският певец, текстописец, композитор, актьор и продуцент има впечатляваща музикална кариера, реализирани пет изключително успешни световни турнета, носител е на четири награди “Грами” и има над 60 милиона продадени албума по целия свят. През август тази година Майкъл Бубле се завърна на сцената след дълго отсъствие с концерти в Дъблин, Лондон и Сидни, където изпълни най-големите си хитове пред повече от 150 000 души. Предстоящото световно турне на музиканта ще започне със серия от 27 концерта в Америка, които стартират във Флорида на 13 февруари 2019 г. Новият, осми, студиен албум на забележителния изпълнител носи името Love и е в продажба от 16 ноември 2018-а. Певецът бе изчезнал от музикалната сцена заради много тежък период в семейството. Най-големият му син - 5-годишният Ноа, бе диагностициран с рак на черния дроб. В момента е в ремисия, а изпитанието по думите на изпълнителя направило семейството му още по-силно. Майкъл Бубле има още един син - Елиас, на 2 г., а през юли се роди и дъщеричката му Вида.

Ерос Рамацоти пусна нов албум на 23 ноември, с който ще се върне в София догодина. Италианската звезда ще пее в зала “Арена Армеец” на 3 октомври. Певецът ще бъде у нас за трети път, като при последното му гостуване

билетите бяха

разпродадени

много преди шоуто.

Сара Брайтман също отново ще пее в София. Концертът на световната звезда е на 20 октомври 2019 г. в зала 1 на НДК. С него представя 15-ия си албум, наречен HYMN. Повечето песни са все на модерни композитори, сред които английската прогресив рок банда “Баркли Джеймс Харвест” и японската суперзвезда, музикант и композитор Йошики.