Саундтракът към филма "Най-великият шоумен" подобри рекорд на Адел

Саундтракът към филма "Най-великият шоумен" зае първото място в британската класация за албуми за 24-и път и така подобри рекорда на Адел, съобщи в. "Индипендънт".

Албумът "21" на Адел оглавяваше класацията 23 седмици от февруари 2011 г. до април 2012 г.

Саундтракът към филма "Най-великият шоумен" през цялата 2018 г. заемаше някое от първите пет места в британската поп класация. За първото място той успя да измести албумите на Джъстин Тимбърлейк и Камила Кабело. Песните изпълняват актьори от филма - Хю Джакман, Зендая, Мишел Уилямс. Преработена версия с изпълнение на звезди като "Паник! Ет дъ диско", Кели Кларксън и Пинк също беше издадена тази година, предава БТА.

На второ място в британската класация за албуми през последната седмица на годината е Джордж Езра със "Staying at Tamara's".

Британската класация за сингли оглави американката Ейва Макс със "Sweet but Psycho". На второ място е Марая Кери с "All I Want for Christmas is You". Коледният хит на Лед Бейби слезе на 21-о място.