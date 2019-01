Любимо вице и мръсни тайни на кандидат за президент на екрана до лятото

Никол Кидман става детектив, Клинт Ийстууд - трафикант, Тарантино събира Ал Пачино, Леонардо ди Каприо, Брад Пит, Кърт Ръсел

Всеки е любопитен какво ще ни предложи големият екран през новата 2019 г. Холивуд разчита на добрите изпитани рецепти, но има и изненади.

Предлагаме ви селекция на най-чаканите заглавия

„Вицето“ е биографичен филм за един от най-одобряваните от народа вицепрезиденти на САЩ – Дик Чейни (Крисчън Бейл), втория човек след президента Джрдж Буш (Сам Рокуел). Той служи от 2001 до 2009 г. и налага войната срещу тероризма в Ирак. В лентата на режисьора Адам Маккей ще видим актьори в ролите на прочути политици. Лиза Гей Хамилтън е Кондолиза Райс; Стийв Карел играе Доналд Ръмсфелд; Тайрън Пери е Колин Пауъл. В ролята на Лин - съпругата на Чейни, е Ейми Адамс.

Никол Кидман се предаде и напусна сериозната проблематика, за да стане детектив като мнозина свои колежки. В „Разрушителят“ нейната Ерин Бел служи в полицейското управление на Лос Анджелис. В годините на младостта тя е била внедрена под прикритие в престъпна банда, но операцията приключва драматично за нея. И след много години миналото се втурва в живота на вече опитната полицайка. Босът на бандата се появява, за да възкреси случките и преживяванията от онези години. Режисьор е Карим Кусала, останалите актьори са от задните редици на съсловието, известни предимно от театралните си роли – Себастиан Стан, Брадли Уитфорд, Тоби Кебел и др.

Загадките в отношенията между братовчедките Мери Стюарт и Елизабет І, завършили с обезглавяването на първата и царуването на втората, продължават да разпалват любопитството на кинаджиите. Ще гледаме историческата биография „Кралицата на Шотландия“ на режисьора Джоузи Рурк с участието на звездата Сирша Ронан, като шотландската кралица, и царствената красавица Марго Роби в ролята на Елизабет І. В битката за трона на Англия изпълзяват вечни проблеми на женската природа – раздвояване между власт и любов, съперничество в доминацията на мъжете, схватката между милосърдие и жестокост.

Клинт Ийстууд ще ни зарадва с двойното си присъствие на режисьор и актьор от лентата „Трафикантът“. Историята е вдъхновена от статия в New York Times, описваща живота на 90-годишен ветеран от Втората световна война. Човекът, отличен с награди градинар, известен в цялата страна със своите прекрасни лилии, на стари години започва да превозва наркотици за мексикански картел. Така попада зад решетките и е осъден на три години затвор, след като адвокатът му пледира, че неговият клиент страда от деменция. Във филма участват и Майкъл Пеня, Брадли Купър, Даян Уест, Лорънс Фишбърн, Анди Гарсия. Още една красавица от новото поколение актриси изпробва ролята на отмъстителка, любимо клише в Холивуд.

В лентата The Rhythm Section Блейк Лайвли иска да отмъсти за гибелта на семейството си в самолетна катастрофа, след като разбира, че случилото се не е инцидент. Партнира й британската звезда Джуд Лоу. Политически интриги повтарят реалността в „Кандидатът“ на режисьора Джейсън Райтман. Австралийският любимец на дамите Хю Джакмън е в ролята на сенатора демократ от щата Колорадо Гари Харт, кандидат за президент през 1988 г. Но пресата разравя пикантни подробности от личния живот на политика - той е имал извънбрачна връзка с манекенка на име Дона Райс (Сара Пакстън). Интригата се раздухва докато Харт се оттегли от надпреварата. Историята с него става повратен момент в отношенията на американските политици с медиите – до този момент журналистите са си затваряли очите за съпружеските им измени, но след този сюжет се появяват таблоидите. И разгласяването на подробности от личния живот на политиците се смята за честна игра. Участват още Алфред Молина, Вера Фармига, Дж. К. Симънс, Алекс Карповски и др.

Известната френска режисьорка Клер Дени, популярна в щатското кино с находките си, оприличавани на Тарковски и Стенли Кубрик, е ангажирала Робърт Патинсън и Жулиет Бинош за фантастистичния си филм „Живот нависоко“. Космически кораб, пълен с престъпници, се носи към място, където те ще бъдат въдворени. Когато затворниците са будни, избухват конфликти с опасен край. „Капитан Марвел“ е финалната част на „Отмъстителите“. Феминистите трябва да почерпят – главният персонаж е жена, която е наполовина човек и наполовина могъщо същество. Карол Данвърс ( Бри Ларсън, взела „Оскар“ за ролята си в „Стаята“ ) работи като полицай на планетата на расата крий. Когато се връща на Земята, тя е преследвана с въпроси за миналото й. Оказва се обаче, че тя е единственият шанс на хората да се справят с агресорите на злия Талос (Бен Менделсон), същества с променяща се форма. Така се ражда дамският капитан Марвел. Участват още Джуд Лоу, Самюъл Л. Джаксън, Анет Бенинг, Джема Чан, Кларк Грег, Лий Пейс, Джимон Хонсу и др.

Невероятно, но е факт, че ще гледаме продължението на „Годзила“. Няколко поколения израснаха след продукцията за гигантското чудовище, събудено в дълбините на океана и посяло разрушения на брега. Всъщност „Годзила 2: Кралят на чудовищата“ е самостоятелен филм за патилата на криптозооложката агенция „Монарх“. Нейните специалисти откриват леговище на древни видове гигантски животни, смятани дотогава за продукти на митовете и легендите. Битката за превъзходство е жестока и зрелищна. Участват: Кен Уатанабе, Сали Хоукинс, Чарлс Данс, Брадли Уитфорд, Вера Фармига, Кайл Чандлър, Мили Боби Браун и др.

Музикалната биография „Рокетмен“ запълва празнината от филми за Елтън Джон. Историята е от 1967 г. Музикантът Бърни Топин (Джейми Бел) отговаря на обява за търсенето на нов автор на песни. На същата обява отговаря и Елтън Джон. Двамата не получават работата, но успяват да се запознаят и да поставят начало на своето знаменито сътрудничество. Топин е автор на текстовете за много от хитовете на певеца, включително „Don’t Let the Sun Go Down on Me“, „Goodbye Yellow Brick Road“, „Your Song“ и „Nikita“. Тейрън Еджертън ще играе Eлтън Джон. Той споделя, че това няма да е традиционния биографичен филм. „Ще е по-скоро фантастичен мюзикъл, в който песните на Елтън са използвани, за да изразят важни емоционални моменти от неговия живот.“

Букет от звезди участват в продължението на „Мъже в черно“ под заглавието „Глобална заплаха“. Крис Хемсуърт и Теса Томпсън са агенти от ново поколение след Уил Смит и Томи Лий Джоунс. Те сменят оръжията и хватките, но основната им мисия остава същата - защитават Земята от нашествието на зловещи извънземни и помагат на установилите се тук добронамерени другопланетци да живеят спокойно. Играят още Ребека Фъргюсън, Ема Томпсън, Лиам Нийсън и др.

Едно от най-любопитните заглавия в първата половина на годината е „Имало едно време в Холивуд“ на Куентин Тарантино. Той е привлякъл елитни артисти - Ал Пачино, Леонардо Ди Каприо, Брад Пит, Кърт Ръсел, Майкъл Медсън, Тим Рот, Дакота Фанинг, Марго Роби, Остин Бътлър и др. Сюжетът се развива на фона на събитията, които действително са се случили през този период от време (годината е 1969-а), включително свързаното с Чарлс Менсън и последователите му от комуната „Семейство“ жестоко убийство на актрисата Шарън Тейт (Марго Роби), съпруга на режисьора Роман Полански.

Предполага се, че именно тя ще свързва няколкото истории, които Тарантино смята да представи на зрителите. Според информация от запознати източници, филмът ще наподобява структурата на „Криминале“.