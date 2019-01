Ариана Гранде и Чайлдиш Гамбино оглавяват фестивала Коачела

Организаторите на музикалния и арт фестивал Коачела обявиха главните събития, които ще бележат феста през месец април, предаде Асошиейтед прес.

Сред хедлайнерите фигурират имената Ариана Гранде, Чайлдиш Гамбино, "Тейм импала" и Джанел Моне. Двуседмичният фест в Южна Калифорния ще се проведе в уикендите от 12 до 14 април и от 19 до 21 април. Сред другите изпълнители в афиша фигурират Ди Джей Снейк, Дипло, Соланж и Уизър, предава БТА.

Отминалата 2018 година беше успешна за Ариана Гранде, която пласира на първо място в класациите албума си "Sweeter", както и хитове като "No Tears Left to Cry", "God Is a Woman", "Breathin".