Музикантът Уил Ай Ем ще публикува готварска книга за вегани

Уил Ай Ем се готви да публикува своя собствена готварска книга за вегани, след като животът му се промени благодарение на диета, която изключва консумацията на месо и млечни продукти, съобщи Контактмюзик, цитирана от БТА.

Известният музикант, певец и продуцент възнамерява да публикува готварска книга, след като отслабна, ставайки веган. Треньорът в телевизионното шоу "Гласът Великобритания" иска да вдъхнови други хора да отслабнат, отказвайки се от консумацията на месо и млечни продукти, и е готов да представи любимите си рецепти пред света.

"Написването на книга е приятно и не изисква големи усилия, а тя може да помогне на много хора", сподели изпълнителят на хита "Where is the Love?".

Друг треньор в същото шоу, певецът Оли Мърс намекна, че книгата може да бъде озаглавена "Блек айд пийс", на бандата на Уил Ай Ем.

"Тя може да бъде озаглавена "Блек айд пийс" - в това название се говори за зеленчуци", каза шеговито Мърс.

Уил Ай Ем решил да се подложи на диета и да не консумира животински продукти, след като неговият лекар му предписал лекарства. Новите хранителни навици на музиканта нормализирали показателите му без медикаменти.

"Когато минах медицински преглед, лекарят ми отбеляза, че имам високо ниво на холестерола, високо кръвно налягане и че ще ми бъдат предписани лекарства", си припомни той. "Тогава си казах: "Лекарства? Аз съм 42-годишен. Защо да приемам лекарства, каквито са предписани на чичо ми? Той е прехвърлил 60-те." Бяха нужни 10 дни, за да сваля нивото на холестерола. Отслабнах и намаля кръвното ми налягане."