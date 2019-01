Американската режисьорска гилдия обяви номинациите си за документално кино

Филмите "RGB" /РГБ/ и "Won't You Be My Neighbor?" /Искаш ли да бъдеш мой съсед?/, посветени на живота на Рут Гинсбърг и Фред Роджърс, получиха номинации от Американската режисьорска гилдия за документално кино, предаде Асошиейтед прес.

Другите номинирани документални филми за 2018 година са "Hale County This Morning, This Evening", "Окръг Хейл тази сутрин, тази вечер" "Free Solo" /Свободно соло/ и ''Three Identical Strangers" /Трима идентични непознати/. Победителите ще станат известни на 2 февруари, предаде БТА.

В "RGB" се разказва за съдия Рут Бейдър Гинсбърг (РБГ) с 25-годишен стаж във Върховния съд на САЩ, където работи и днес. Гинсбърг е изявена феминистка и се бори за равноправие между мъжете и жените и за елиминиране на половата дискриминация на работното място.

Фред Роджърс (1928-2003) е педагог и детски телевизионен водещ с множество награди. На него е посветен филмът "Won't You Be My Neighbor?"

В ''Three Identical Strangers" се разказва за разделени като деца близнаци, които се срещат на зряла възраст.

Режисьорската гилдия съобщи и имената на номинираните за телевизионии сериали по сценарий. Доналд Глоувър получи втора номинация за "Атланта", а Бил Хейдър е номиниран за първи път за участието си в черната комедия "Бари". Ейми Шърман-Паладино и Даниел Паладино са номинирани за работата си по отделни епизоди от сериала "Прекрасната госпожа Мейзъл", Джейсън Бейтман е номиниран за поредицата "Oзарк" и Бен Стилър - за "Бягство по учебник".