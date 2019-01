Певицата Холзи оглави класацията на "Билборд" за сингли

Певицата от САЩ Холзи оглави за първи път като водещ изпълнител класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли, съобщи сайтът на изданието.

Изпълнителката преди е покорявала върха в чарта с парчето "Closer", записано в сътрудничество с "Чейнсмоукърс", което прекара 12 седмици на челна позиция в периода между септември и ноември 2016 г., предава БТА.

Холзи зае първото място в седмичната класация, след като сингълът й "Without Me" се изкачи до върха от втора позиция. С постижението си певицата измести на второ място Ариана Гранде, която прекара седем непоследователни седмици начело с парчето "Thank U, Next".

Трета позиция в чарта заемат рапърите Пост Малоун и Суа Ли със сингъла "Sunflower".

Челната петица в класацията Хот 100 се допълва от рапъра Травис Скот с парчето "Sicko Mode" и групата "Паник ет дъ диско" със сингъла "High Hopes".