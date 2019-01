Карди Би с най-много номинации за музикалните награди на Айхарт рейдио

Карди Би води с 13 номинации за музикалните награди на Айхарт рейдио, следвана от Дрейк, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Рапърката е номинирана в категории като песен на годината за "Girls Like You" с "Марун 5", както и за певица на годината.

Дрейк получи осем номинации, сред които песен на годината за "God's Plan".

За песен на годината са номинирани също "Perfect" на Ед Шийран, "Better Now" на Пост Малоун и "The Middle" на Зед, Марън Морис и Грей.

Ариана Гранде получи шест номинации. С по пет номинации са Джей Балвин, "Марун 5", Пост Малоун, Маршмело.