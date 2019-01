Саундтракът към филма "Най-великият шоумен" отново оглави британската класация за албуми

Саундтракът към филма "Най-великият шоумен" зае първото място в британската класация за албуми за 26-и непоследователен път и така подобри собствения си рекорд, съобщи Прес асосиейшан.

На второ място с най-много седмици на номер едно в историята на британската поп класация е албумът "21" на Адел - 23.

Саундракът с песни, изпълнени от Хю Джакман, Мишел Уилямс и Зак Ефрон беше най-продаваният албум във Великобритания през 2018 г. Той оглави и първата класация за 2019 г.

На второ място в британската класация за албуми е Джордж Езра със "Staying at Tamara's". Следват саундракът към филма "Роди се звезда". Четвърти е саундракът към "Бохемска рапсодия". Интересът и към двата албума се засили след наградите "Златен глобус", предаде БТА.

Ейва Макс за трета поредна седмица оглавява британската класация за сингли със "Sweet but Psycho". На второ място е Ариана Гранде с "Thank U, Next". Трети са Марк Ронсън и Майли Сайръс с "Nothing Breaks Like a Heart".