Певиците Ан-Мари и Дуа Липа водят по номинации за наградите БРИТ

Ан-Мари и Дуа Липа водят с по четири номинации за британските музикални награди БРИТ, съобщиха Ройтерс и Контактмюзик.

Ан-Мари получи четвъртата си номинация за британски албум на годината със "Speak Out". Тя се съревновава и за най-добра британска солова изпълнителка с Флорънс енд дъ Машин, Лили Алън, Джорджа Смит и Джес Глин. Хитът й "2002" беше номиниран за най-добър британски сингъл и за британски видеоклип на годината.

Дуа Липа е номинирана в категорията за британски сингъл с "IDGAF", както и с "One Kiss" - съвместния й хит с диджей Калвин Харис. Двете песни са номинирани и за британски видеоклип на годината, предава БТА.

Името на Джес Глин също се споменава в четири категории, включително и британскка солова изпълнителка и британски сингъл за "I'll be There". Тя участва и в хита "These Days" на "Рудиментъл", заедно с Дан Каплан и Макълмор, който е номиниран за британски сингъл и британско видео на годината.

Джорджа Смит, която миналата година спечели наградата "Изборът на критиците", и Джордж Езра са с по три номинации за наградите БРИТ. Джордж Езра може да получи награда за най-добър британски изпълнител, британски сингъл ("Shotgun") и най-добър албум ("Staying at Tamara's").

В категорията за най-добър британски солов изпълнител съперници на Джордж Езра са Сам Смит, Крейг Дейвид, Афекс Туин и Гигс.

За най-голямата награда на церемонията - най-добър албум, освен "Staying at Tamara's" бяха номинирани "High as Hope" на Флорънс енд дъ Машин, "A Brief Inquiry into Online Relationships" на "1975", "Speak Your Mind" на Ан-Мари и "Lost & Found" на Джорджа Смит. Едва за втори път в историята на наградите в тази категория бяха включени повече жени, отколкото мъже.

Наградата за най-добра британска група си оспорват "Арктик мънкис", "1975", "Горилаз", "Литъл микс", "Иърс енд иърс".

В международните категории са номинирани Дрейк, Еминем, Камази Уошингтън, Шон Мендес, Травис Скот, Карди Би , Камила Кабело, Ариана Гранде, Джанел Моне, Кристин енд дъ Куинс, Найл Роджърс и "Шик".

Тазгодишният лауреат на наградата "Изборът на критиците", която се присъжда на перспективен млад изпълнител, е Сам Фендър.

Наградите БРИТ ще бъдат връчени на 20 февруари в Лондон.