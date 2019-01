Арета Франклин почетена с концерт в нейна памет в Лос Анджелис

Алиша Кийс, Пати Лабел, Селин Дион и много други знаменитости се качиха на сцената, за да изпълнят хитове на Арета Франклин в рамките на трибютен концерт в "Шрайн одиториъм" в Лос Анджелис, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Сред почелите кралицата на соул музиката и кариерата й изпълнители бяха също Дженифър Хъдсън и Джон Леджънд. Смоуки Робинсън разказа за прекараните от него специални мигове с Арета, която нарече своя по-малка сестра. Върху екран бяха показани видеокадри с едновремешни изказвания в нейна памет от бившия американски президент Барак Обама, Барбра Стрейзанд, Уили Нелсън и Тони Бенет.

Дженифър Хъдсън, която ще изпълни главната роля в биографичен филм за Арета Франклин, откри шоуто, като изпълни песента й "Think" облечена в бяла рокля. "Благословена съм, че съм тук", заяви Алиша Кийс, която свиреше на пиано, преди да изпее "Day Dreaming" в дует със Сиза. Селин Дион получи много овации, преди да изпълни хита "A Change is Gonna Come", докато Пати Лабел зарадва феновете с изпълнение на "Call Me".

Водещ на концерта бе актьорът Тайлър Пери.

Арета Франклин умря от панкреатичен рак на 76-годишна възраст през август м.г.