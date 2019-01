Рапърът Ей Буги Уит Да Худи оглави класацията на "Билборд" за албуми (Видео)

Рапърът Ей Буги Уит Да Худи оглави престижната седмична класация Топ 200 на "Билборд" за албуми, след като прекара предишните две седмици на второ място, съобщи сайтът на изданието.

По данни на Нилсен Мюзик от новата тава "Hoodie SZN" на рапъра за периода на отчитане са продадени 58 000 албумни единици, които й отреждат челната позиция.

Ей Буги Уит Да Худи оглавява албумния чарт на "Билборд" за първи път в кариерата си.

След две седмици на върха рапърът 21 Савидж отстъпи на второ място с 56 000 продадени единици от албума му "I Am > I Was". Следва саундтракът към анимацията "Спайдърмен: В Спайди-вселената" с 49 000 продадени единици.

Интересното при новата подредба е, че останалите шест места в Топ 10 се заемат от бивши първенци в седмичния чарт. От четвърта до девета позиция в албумната класация на "Билборд" са класирани Мийк Мил с "Championships", Пост Малоун с "Beerbongs & Bentleys", Травис Скот с "Astroworld, саундтракът към филма "Роди се звезда", Дрейк със "Scorpion" и Кодак Блек с "Dying To Live".

Десетото място в класацията Топ 200 на "Билборд" се заема от група "Куин" с "Greatest Hits I II & III: The Platinum Collection". Тавата се е изкачила до Топ 10 от 137-ма позиция.

В класацията за сингли рапърите Пост Малоун и Суа Ли са се изкачили от трето до първо място с парчето "Sunflower".

Само седмица след като оглави чарта Хот 100 за първи път като водещ изпълнител, певицата от САЩ Холзи отстъпи на втора позиция със сингъла "Without Me". Трета е певицата Ариана Гранде с песента "Thank U, Next", с която прекара седем непоследователни седмици на върха.

Челната петица в класацията Хот 100 остава непроменена спрямо предходната седмица и се допълва от рапъра Травис Скот с парчето "Sicko Mode" и групата "Паник ет дъ диско" със сингъла "High Hopes".