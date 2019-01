Андре Рийо с валс на Антъни Хопкинс в София

Много е вероятно Андре Рийо да представи пред българската публика валс, написан от голямата холивудска звезда Антъни Хопкинс. Третият концерт в София на холандския цигулар и диригент ще бъде на 8 юни отново в зала “Арена Армеец”, а билетите за събитието вече са почти изчерпани.

Антъни Хопкинс, изиграл Ханибъл Лектър в “Мълчанието на агнетата” и носител на “Оскар”, има специално отношение към музиката. От дете свири на пиано, а през 1964 г., когато е 27-годишен, композира валс. Много дълго партитурите стоят прибрани в шкафа, докато през 2011 г решава да им даде живот и избира с това да се захване Андре Рийо. Двамата не се познават и им посредничи общ приятел. Първоначално холандецът иска да откаже, защото получава стотици такива предложения. Когато чува обаче кой е автор на валса, веднага приема и двамата се срещат, за да уточнят подробностите. Премиерата е същата година във Виена, пред отбрана публика. Оттогава творбата And the waltz goes on е представяна десетки пъти в най-големите концертни зали по цял свят. Вероятно този път ще я чуе и българската публика.