"Металика", "Фу файтърс" и Майли Сайръс отдадоха почит на покойния Крис Корнел

Покойният музикант Крис Корнел беше почетен с наелектризиращи изпълнения от звезди на музиката, сред които "Металика", "Фу файтърс" и Майли Сайръс, и с прочувствени слова от близките му, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Трибютният концерт "I Am the Highway: A Tribute to Chris Cornell" за Корнел, сложил край на живота си на 52-годишна възраст през 2017 г., беше организиран в зала "Форум" в Ингълууд, Калифорния. Водещ на продължилото над пет часа шоу беше Джими Кимел.

От сцената вдовицата на Крис Корнел, Вики, представена от актьора Джош Бролин, благодари за всеобщата подкрепа и нарече покойния си съпруг "музикално безсмъртен".

Средствата от трибютния концерт ще бъдат предоставени на Фондацията на Крис и Вики Корнел и Фондацията за изследвания срещу болестта епидермолизис булоза.

Крис Корнел беше лидер на гръндж движението с базираната в Сиатъл група "Саундгардън", с която пожъна ранни успехи. Впоследствие музиканът се реализира и с други проекти, сред които с бандите "Аудиослейв" и "Темпъл ъв дъ дог", както и като самостоятелен изпълнител.

Освен от "Металика", "Фу файтърс" и Майли Сайръс паметта на Крис Корнел беше почетена и с изпълнения на членове на бившите му групи "Саундгардън" и "Аудиослейв", Адам Лавин, Бранди Карлайл, Мигел, Крис Стейпълтън, Райън Адамс и "Темпъл ъв дъ дог".

"Липсваш ни, Крис. За мен е чест да бъда тук", възкликна Майли Сайръс, която носеше яке с лика на Корнел.

Актьорът Брад Пит представи дъщерята на Крис Корнел, Тони, която изпълни песента "Redemption Song" на легендата на регето Боб Марли, акомпанирана на китара от сина му Зиги Марли.

Другата дъщеря на Крис Корнел, Лили, сподели: "Най-полезният съвет, който баща ми даде, беше, че успехът не идва просто от желанието да го постигнеш. Успехът се ражда от вложените любов и страст в нещата, които правим".

Китаристът на "Аудиослейв" Том Морело каза, че макар да се е "борил с демони", Крис Корнел е сътворил някои от най-великите рок парчета на всички времена.