26 години след основаването си “Бекстрийт бойс” с нов албум

Популярната момчешка група от 90-те години се завръща на музикалната сцена с нов албум. Ник Картър, Кевин Ричардсън, Брайън Литръл, Хауи Дъроу и Ей Джей Маклийн пускат на пазара DNA (от англ. - ДНК) на 25 януари. Това е десетият студиен проект на групата. В него има общо 12 песни, като досега са издадени три сингъла - Don't Go Breaking My Heart, Chances и No Place. Групата ще го представи в рамките на световно турне, което ще мине през Европа, САЩ и Канада.

“Бекстрийт бойс” се събират преди 26 г. и са сред най-успешните момчешки групи в света.