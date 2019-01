Мик Джагър написа балет за любимата си, премиерата ще е в Санкт Петербург и Ню Йорк

Мик Джагър е написал съвместно с любимата си Мелани Хемрик балет, в който тя ще изпълнява главната роля и ще бъде хореограф.

Премиерата ще се състои през април в Мариинския театър в Санкт Петербург, а малко по-късно и в нюйоркския “Линкълн център”, написаха руски медии в понеделник.

Хемрик е последната засега любима на фронтмена на “Ролинг Стоунс”. Работи в Американския балетен театър в Ню Йорк и през декември 2016 г. роди син от Джагър, който на практика е по-малък от някои от внуците му, родени от останалите му седем деца.

Балетът все още няма име, но вече се репетира усилено, партитурата на музиката е готова, както и хореографията. Музиката представлява отчасти нови рок парчета, написани от Джагър специално за този балет, отчасти хитове като She’s a Rainbow, Paint It Black и You Can’t Always Get What You Want. Направена е обаче оркестрация за голям симфоничен оркестър.

Джагър е настоявал за премиера в Петербург най-вече за да покаже града на Мелани. През 2007 г. той е имал неколкодневен престой там във връзка със свой концерт и една вечер успял да се изскубне от охраната си, прекарвайки нощта в различни дискотеки.