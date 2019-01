Вижте номинациите за наградите "Оскар" (Снимки)

Осем продукции попаднаха сред номинираните във водещата категория за най-добър филм на наградите "Оскар", предаде Асошиейтед прес.

Топ отличието ще си оспорват "Черната пантера", "Черен в клана" ("BlacKkKlansman"), "Бохемска рапсодия", "Фаворитката", "Зелената книга", "Рома", "Роди се звезда" и "Вице" ("Vice"), предаде БТА.

Черно-бялата драма "Рома" на режисьора Алфонсо Куарон - автобиографичен поглед към детските му години и историческата комедия "Фаворитката" получиха по 10 номинации за наградите "Оскар".

С "Рома" стрийминг платформата "Нетфликс" получи нещо, което горещо желаеше - първата си номинация в топ категорията за най-добър филм. "Членство в клуба" си осигури и компания "Марвел" с "Черната пантера"- първата в историята на "Оскар"-ите супергеройска продукция с номинация за най-добър филм.

В категорията за най-добър актьор са номинирани Крисчън Бейл за "Вице", Брадли Купър за "Роди се звезда", Рами Малек за "Бохемска рапсодия", Виго Мортенсен за "Зелената книга" и Уилям Дефо за "Ван Гог: Пред портите на вечността".

Носителката на "Оскар" за най-добра актриса ще бъде избрана измежду Ялица Апарисио за "Рома", Глен Клоуз за "Съпругата", Оливия Колман за "Фаворитката", Лейди Гага за "Роди се звезда" и Мелиса Маккарти за "Можете ли да ми простите?".

Махершала Али, Сам Елиът, Адам Драйвър, Ричард Грант и Сам Рокуел са номинирани за награда "Оскар" в категорията за най-добър актьор в поддържаща роля.

Махершала Али е с номинация за ролята си в "Зелената книга", Сам Елиът - за "Роди се звезда", Адам Драйвър - за "Черен в клана" ("BlacKkKlansman"), Ричард Грант - за "Можете ли да ми простите?" и Сам Рокуел за "Вице" ("Vice").

Ейми Адамс, Марина де Тавира, Реджина Кинг, Ема Стоун и Рейчъл Вайс са номинирани за "Оскар" в категорията за най-добра актриса в поддържаща роля.

Ейми Адамс е с номинация за ролята си във "Вице" ("Vice"), Марина де Тавира - за "Рома", Реджина Кинг - за "Ако Бийл стрийт можеше да говори", Ема Стоун - за "Фаворитката" и Рейчъл Вайс - също за "Фаворитката".

Тридесет години след като е номиниран като сценарист на филма си "Прави каквото трябва" (1989), Спайк Лий най-после получи номинация за най-добър режисьор за работата над филма "Черен в клана".

Освен Спайк Лий с номинации в режисьорката категория са Алфонсо Куарон за "Рома", Адам Маккей за "Вице", Йоргос Лантимос за "Фаворитката" и Павел Павликовски за "Студена война".

"Студена война", "Фаворитката", "Нито звук", "Рома" и "Роди се звезда" са с номинации за операторско майсторство.

С номинации за оригинален сценарий са "Фаворитката", "Първа реформирана" ("First Reformed"), "Рома", "Зелената книга" и "Вице".

В категорията за адаптиран сценарий са номинирани "Черен в клана", "Ако Бийл стрийт можеше да говори", "Роди се звезда", "Можете ли да ми простите?" и "Балада за Бъстър Скръгс".

Номинациите за чуждоезичен филм отидоха при "Capernaum" (Ливан), "Cold War" (Полша), "Never Look Away" (Германия), "Рома" (Мексико), "Shoplifters" (Япония).

Наградата за най-добра анимация ще си оспорват "Феноменалните 2", "Островът на кучетата", "Ралф разбива интернета", "Спайдърмен: В Спайди-вселената" и "Мирай".

Номинациите за късометражна анимация отидоха при "Уикенди", "Animal Behaviour, "Bao", "Late Afternoon", "One Small Step".

Звуков мишунг - "Черната пантера", "Бохемска рапсодия", "Първият човек", "Рома", "Роди се звезда"

Звуков монтаж - "Черната пантера", "Бохемска рапсодия", "Първият човек", "Рома", "Нито звук".

Номинациите бяха обявени от Трейси Елис Рос и Кумаил Нанджиани в театър "Самюъл Голдуин" в Бевърли хилс . Наградите на американската Академия за кинематографично изкуство и наука ще бъдат раздадени за 91-ви път на церемония в театър "Долби" в Лос Анджелис на 24 февруари.

Комикът Кевин Харт беше обявен за водещ на церемонията за наградите "Оскар", но впоследствие се отказа, след като в социалните мрежи се появиха критики по негов адрес заради хомофобски изказвания в миналото. Досега киноакадемията не е оповестила друго име за домакин на наградното шоу.