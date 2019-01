“Вечерай, Радо” е най-излъчваната песен у нас през 2018 г. (Видео)

Близо 80% от музиката в българския ефир е чуждестранна

4Magic и техният първи сингъл Together (“Вечерай, Радо”) са лидер в годишната национална класация за най-излъчвани песни у нас през 2018 година.

Хитът на четирите момичета изпреварва големи световни изпълнения на певци като Рита Ора и Дуа Липа, съобщиха от дружеството за колективно управление на сродни права в музиката ПРОФОН. Данните обхващат периода от 1 януари до 31 декември 2018 г. и отчитат излъчването в над 60 тв и радиоканала с национално покритие. Информацията е предоставена на ПРОФОН от испанската мониторинг компания BMAT.

Проучването на ВМАТ показва, че едва 22,55% от общите излъчвани записи са били на български изпълнители, а 77,45% на чуждестранни. Впрочем това е ръст от 0,06% на излъчваната чуждестранна музика спрямо 2017 година.

Въпреки тази тенденция през последните години първото място на наш артист в общата официална класация е голямо постижение за българската музика. Дебютният сингъл на победителките в последния сезон на “Х Фактор” изпреварва дори световни хитове като Feel It Still на Portugal The Man и Havana на Камила Кабело, съответно на втора и трета позиция в общата класация за изминалата година.

Сред десетте най-излъчвани български парчета Together (“Вечерай, Радо”) също е на челна позиция, като изпреварва хитови песни като “Гледай как се прави” на Криско в дует със Слави Трифонов. (Виж класациите.)

Момичешката поп група е първата, която печели “Х Фактор”

Елия Тодорова, Никол Канева, Валентина Никова и Елеонора Иванова, познати като 4 Magic, са първата група, която печели музикалното риалити “Х Фактор”. През 2017 г. те стигнаха до финала на тв състезанието, като се съревноваваха за 50 000 лв. и договор с музикална компания с Йоана Димитрова и Ева Пармакова. Четирите момичета са родом от Пловдив и преди “Х Фактор” се наричат квартет “Магия”.

През 2018 г. излиза първата им песен Together (“Вечеряй, Радо”). Тя е смесица между съвременнен поп и българска фолклорна музика. Парчето бързо става популярно и към момента има близо 4,4 млн. гледания в ютюб. Момичетата сами пишат текстовете на песните си и в края на миналата година издават втората си песен. Тя се казва “Колко ми липсваш” и е гледана в социалната мрежа близо 900 хил. пъти.