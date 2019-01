1212 думи вкараха Здравка Евтимова в американски учебник за осмокласници

Разказът “Кръв от къртица” на българската писателка и преводачка Здравка Евтимова е включен в американски учебник по литература за осмокласници. Той е от 1212 думи и американчетата с негова помощ ще си обогатяват речника и ще разучават различните езикови явления като метафора, хипербола и др.

Учебникът е от шест части. Разказът на Евтимова е в раздела “Тръпката, която изпитваш при преживяването на нещо страшно”. Писателката, родом от Перник, е там редом до Айзък Азимов, Рей Бредбъри и Хауърд Лъвкрафт.

“С тези разкази - а в учебника има още стихове, есета, документална проза, части от романи - учениците трябва да се научат да се изказват, мислят и пишат самостоятелно - на това се държи най-много - казва Евтимова. - Просто изтръпнах, като видях в каква компания от автори съм попаднала!”

Тя влиза в американския учебник неслучайно. В САЩ нейни разкази са излизали в най-авторитетни литературни издания, публикувани са и някои от романите ѝ. Евтимова сама се превежда на английски, но американски редактор понякога слага заглавията. Така нейният роман за Радомир се чете зад океана като “Градът на радостта и мира”. Предстои да излезе неин сборник разкази в Париж. Има интерес и от Китай, където са харесали нейните “Пернишки разкази”. Евтимова е носителка на много литературни награди. Няма да я намерите в български учебник обаче.

За Здравка Евтимова

Здравка Евтимова (1959) е автор на няколко романа и сборници с разкази. Превеждана е в САЩ, Канада, Великобритания, Австралия, Германия, Франция, Индия, Русия, Полша, Чехия, Словакия, Македония и Сърбия.

Нейни разкази са четени по ББС – Лондон.

Тя е превела е повече от 25 романа от английски, американски и канадски автори на български език, превежда произведения на български писатели на английски език.

Романът на Здравка Евтимова ”В града на радостта и мира”(In the Town of Joy and Peace), Fomite Books бе публикуван в началото на март 2017 г. в САЩ от издателство Fomite Books. Романът е поставен от критиката в категорията literary fiction. Това е третият й роман, избран от това издателство. У нас го издаде ИК "Сиела" със заглавие "Арката"

Член е на Съюза на българските писатели и на Лигата на писателите на Великобритания, област Йоркшър-Хамбърсайд.

Член е на българския ПЕН-клуб.