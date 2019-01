Китайските филми се трупат в списъка за награди на Берлинале

Нови филми на Джан Имоу и още няколко китайски режисьори са включени в конкурсната програма на предстоящия 69-ти Международен кинофестивал в Берлин, познат още и като Берлинале, който стартира на 7 февруари. Конкурсната част включва пълнометражни филми, които не са били прожектирани извън страната на произход.

„Една секунда" (One Second) е най-новият филм на режисьора Джан Имоу, който е избран в главната конкурсна селекция на Берлинале, разкри пред кино сайта Mtime.com неотдавна достоверен източник. Новината все още не е потвърдена от организаторите на фестивала, съобщава bulgarian.cri.cn.

„Една секунда" е първият филм на Джан от общо три, за които има подписана сделка с компания Huanxi Media Group. Действието в него се развива в средата на 80те години в северозападен Китай и разказва историята на любител на филмите, който живее в откъснат район, и едно бездомно момиче. В лентата участват Джан И, Фан Уей и Ю Айлей.

Берлинските награди не са чужди на Джан, който има Златна мечка от изданието през 1988 г за филма си „Червено сорго" и Сребърна мечка от 2000 г за „Пътят към дома".

Другите китайски филми, включени в конкурсната част на фестивала и обявени официално от организаторите са „So Long, My Son" на Уан Сяошуай и „Öndög" на Уан Цюенан.

Двамата известни китайски режисьор са печелили награди от Берлинале и преди: Уан Сяошуай получи Сребърна мечка за „Пекинско колело" 2001, а Уан Цюенан отнесе златно отличие за „Сватбата на Туя" през 2007.

За последен път китаец е печелил златно отличие от фестивала през 2014, когато китайският филм „Черни въглища, тънък лед" грабна Златната мечка, а Ляо Фан бе обявен за най-добър актьор.

Други продукции и копродукции, които ще се включат в надпреварата са от страни като Белгия, Канада, Хърватска, Македония, Германия, Великобритания, САЩ и др.

Освен това, романтичната драма „По-добри дни" (Better Days), на хонконгския режисьор Дерек Цанг с участието на Джоу Дуню и Джаксън Йе, беше включена в секцията „Generation 14plus" заедно с други два китайски филма "The Crossing" на Бай Сюе и "A First Farewell" на Уан Лина.

В категорията за късометражни филми са подбрани 24 продукции от 17 държави, сред които и китайската лента „Splash" на Шън Дзие.

Френската актриса и носителка на Оскар Жулиет Бинош ще оглави международното жури на тазгодишното издание на фестивала.